اليمن

تخرج 20 ألف مقاتل من دورات طوفان الأقصى في اليمن


نظّم الحوثيون عرضا شعبياً بالأسلحة بمناسبة تخرج 20 ألف مقاتل من الدفعة الأولى من الدورات العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى لقوات التعبئة بحسب ما ذكرته وكالة سبأ التابعة لأنصار الله الحوثية.

وشهدت مديرية عبس بمحافظة حجة يوم الأحد هذا العرض الشعبي بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي. وهتف الخريجون بشعارات الحرية والنصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، والجاهزية لدعم المقاتلين والمقاومة الفلسطينية، والدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 ورفعت الكتائب العلمين اليمني والفلسطيني، وأكد الخريجون الاستعداد لخوض المعركة إلى جانب القوات المسلحة اليمنية تحت قيادة عبدالملك بدرالدين الحوثي، في مواجهة إسرائيل والتحالف الأمريكي الهادف إلى حماية السفن الإسرائيلية.

ومن الجدير بالذكر أنه في العشرين من كانون الأول الجاري، صرّح حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، إن سلطات شمال اليمن، أعلنت حشدا شعبيا عاما لتجهيز مسلحين للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح أن هذا الجيش الشعبي سيساند أهلنا في غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة، إذا توفرت الظروف والفرص للوصول قطاع غزة والمشاركة في العمليات العسكرية.

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