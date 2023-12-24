أنصار الله تنفي إستهداف سفينة تابعة للغابون في البحر الأحمر

صرّح المتحدث باسم أنصار الله الحوثية، بعدم إستهداف سفينة تابعة للغابون في البحر الأحمر، مبيناً أن بارجة أمريكية أطلقت النار بشكل عشوائي فانفجر أحد صواريخ البارجة قرب السفينة.

وذكر المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، فيما كانت طائرة مسيرة تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي في عرض البحر الأحمر، قامت بارجة أمريكية بإطلاق النار بطريقة هستيرية وبأسلحة متعددة تظهر حالة الإرباك والقلق، حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر تابعة لجمهورية الغابون وهي آتية من الموانئ الروسية.

وأوضح مؤكداً أن تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق إلا لتوفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الصهيونى.

وشدد عبد السلام على أن البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من القرصنة، وعلى الدول حوض البحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي.