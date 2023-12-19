الحوثيون يتوعدون بضرب سفن لإسرائيل، هل تنجح أمريكا بصدها؟

يبدوا أن البحر ليس واسعاً كما يقال أمام سفن إسرائيل ومن لف لفيفها، فقد ضيّقت جماعة أنصار الله اليمنية الممرات على الكيان الغاصب في ظل استمرار حرب تل أبيب على قطاع غزة، وقد أعلن الحوثيون من جديد عن إستهداف سفينتين متجهتين إلى الكيان المحتل عبر طائرات حربية مشيرين إلى أن الاستهداف جاء بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، ومهددين باستهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

كثافات الهجمات الحوثية في الأونة الأخيرة، دفع بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المهرول إلى المنطقة للتأكيد على أن واشنطن تعمل على تشكيل تحالف دولي للتدخل لمنع شن أي هجمات في منطقة البحر الأحمر، مشددًا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب على أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما يلزم لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

فما ماذا ستفعل أمريكا؟ وماستقدم واشنطن من خيارات أمام ضربات الحوثيين لشريان إسرائيل المائي؟ وهل سيجرالتدخل العسكري الأمريكي إلى حرب إقليمية في المنطقة؟