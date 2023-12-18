بعد هجمات الحوثيين.. شركة نفط عالمية توقف عملياتها في البحر الاحمر

أعلنت شركة بريتش بتروليوم النفطية، اليوم الاثنين، إنها ستوقف جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت الشركة في بيان: "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم".

وتابع قائلة" "في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت شركة بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا".

الهجمات، التي استهدفت طريقا يتيح التجارة بين الشرق والغرب لا سيما تجارة النفط عبر قناة السويس، دفعت بعض شركات الشحن إلى إعادة توجيه السفن لتجنب المنطقة.

وكانت شركات شحن كبرى قد قررت أيضا تجنب المرور في البحر الأحمر مع تزايد هجمات الحوثيين على السفن التجارية.