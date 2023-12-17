اليمن

وساطة تقودها دولة خليجية لوقف استهداف الحوثيين سفنا في البحر الأحمر


صرّح الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، أن التواصل مستمر مع أطراف دولية بخصوص عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وأكد أن موقف اليمن مع غزة ثابت لا يخضع لأي مساومة.

وأوضح عبد السلام أن التأكيدات اليمنية بهذا الخصوص تكررت في أكثر من لقاء، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ولفت عبد السلام إلى وجود وساطة عُمانية لدى الحوثيين بشأن عمليات "أنصار الله في البحر الأحمر وبحر العرب .

وذكر عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر وبحر العرب.

وتابع قائلاً، قد أكدنا للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يُمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها.

ويذكران عبد السلام صرح قبل أيام بهذا الخصوص عندما تحدث عن تلقي بعض الاتصالات في أعقاب تنفيذ القوات البحرية اليمنية عمليات في البحرين الأحمر والعربي، وقال: تلقينا اتصالات من دول فاعلة تؤكد دعمها وقف إطلاق النار في غزّة، والتزامها بالعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، اشتبكت وأسقطت 14 طائرة مسيرة انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وجدير بالذكر أن صنعاء كانت قد أكدت في العديد من المناسبات أنها تعمل على ضمان الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، موضحة أن ما تقوم به من هجمات هو محصور في مسألة منع السفن من التوجه إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي، إلى حين السماح بإدخال المساعدات إلى غزة.
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