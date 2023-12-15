اليمن

إستهداف سفينتين متوجهتين إلى الكيان الصهيوني


صرّح المتحدث باسم حركة انصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، إستهداف سفينتين كانتا متوجهتين إلى الكيان الغاصب. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: "نفذنا -بعون الله تعالى- عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي.
وتم استهداف السفينتين(MSC Alanya وMSC PALATIUM III) المتجهتين إلى الكيان بصاروخين بحريين مناسبين.
وجاءت عملية استهداف السفينتين بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية
وبالمقابل طمئن انصار الله كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وعليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً
وأكدوا، لن نتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة
وبين المتحدث بانهم مستمرون في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة من غذاء ودواء.وان عملياتنا انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وتنفيذ لتوجيهات السيد القائد واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا وأمتنا. وهاجم الحوثيون سابق سفنا في مسارات الشحن بالبحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، ما يسلط الضوء على المخاوف من اتساع رقعة الصراع. وصرحت حركة أنصار الله الحوثية أن الهجمات على السفن هي نصرة للفلسطينيين وأنها ستواصل هجماتها إلى حين وقف إسرائيل لحملتها العسكرية.

 

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