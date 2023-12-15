اليمن

منع السفن المتجهة للكيان الصهيونى والبنتاغون يرد


أعلنت حركة أنصار الله الحوثية، استمرارها في منع السفن المتجهة الى إسرائيل، فيما ردت وزارة الدفاع الأمريكية على هذا الأمر.

وذكر الحوثيون، نفذنا عملية عسكرية بطائرة مسيرة ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي.  

وأضاف الحركة أن عملية استهداف السفينة جاءت بعد رفض طاقمها الاستجابة لنداءاتنا، مضيفة مستمرون في منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر.  

بالمقابل ردت البنتاغون، بالقول سنتخذ كل الإجراءات اللازمة المطلوبة لحماية سفننا وقواتنا، وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية أن المشكلة في البحر الأحمر ليست أمريكية، بل دولية وتتطلب حلا دوليا.

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