اليمن

منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت!


أعلنت حركة أنصار الله في اليمن اليوم السبت منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

 

وقالت القوات المسلكة اليمنية التابحة للحوثيين في بيان لها: "‏بعد نجاح القواتِ المسلحة اليمنيةِ بعون الله تعالى في فرض قرارها منع السُفن الصهيونية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي ونتيجة لاستمرار العدو الغاصب في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصارِ بحق إخواننا في غزة، فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرورِ السُفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة".

‏وأضاف البيان: "وحرصا منا على سلامة الملاحة البحرية نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الصهيونية".

واكدوا بان "القوات المسلحة اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السُفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطةِ بالكيان الصهيوني أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ في الاراضي المحتلة.‏سوف تقوم القوات المسلحة اليمنية بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان".

 

يذكر أن الحوثيين احتجزوا السفينة "غالكسي ليدر"، التي يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وهو مؤسس شركة Ungar Holdings LTD ومؤسس ومالك شركة Ray Shipping LTD، إحدى أكبر مستوردي السيارات في الكيان الصهيوني.

 

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