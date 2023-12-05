اليمن.. المصادقة على قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها

صادق رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة صنعاء على قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها.

وقال المشاط بعد التوقيع، إن "التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب"، وانتقد كل الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل".

واضاف، ان "القانون الجديد سيسمح لليمن، التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي لدعم القضية الفلسطينية".

وبعد أن دعا المشاط، قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، جدد "موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني".

ويهدف القانون إلى "حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

في يوم 11 تشرين الثاني الماضي، أقر مجلس النواب القانون المذكور، الذي يتضمن 15 مادة توزعت على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف، والفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون، والفصل الثالث: الجرائم والعقوبات، الفصل الرابع: أحكام عامة.