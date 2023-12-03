اليمن

الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينتين إسرائيليتين في باب المندب


أكدت جماعة "انصار الله" الحوثيين، اليوم الأحد، أن قواتها البحرية استهدفت صباح اليوم سفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، أن "هذا الاستهداف جاء تنفيذا لتوجيهاتِ "القائد"عبدالملك بدرالدين الحوثي، واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية".

وأضاف: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين"، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية".

وقال: "قد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية."

وتابع سريع: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العُدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

وأردف قائلا: وتجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة السُّفُن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بِأنها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيان والبياناتِ السابقة الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية".

وفي وقت سابق اليوم ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن "سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر".

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