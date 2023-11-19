اليمن

"الحوثيون" يستولون على سفينة اسرائيلية


أفادت وسائل إعلام يمنية نقلا عن مصادر في حكومة صنعاء، اليوم الاحد، بأن قواتها ألقت القبض على سفينة نقل اسرائيلية كانت تبحر قرب سواحل الخليج، دون تحديد المكان بدقة.

وذكرت تقارير أن "السفينة تحمل اسم "غالاكسي ليدر" وعلى متنها طاقم يضم 22 بحارا".

وكان "انصار الله الحوثيون" قد توعدوا برصد السفن الإسرائيلية والاستيلاء عليها ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة الى اطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه إسرائيل".

 

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