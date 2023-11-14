اليمن

الحوثي: لو توفر لنا منفذ بري لفلسطين لتحركنا في مواجهة الصهاينة


 

 

قلل قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، من جدوى نتائج القمة العربية الأخيرة، معتبراً أن الأنظمة العربية تفقد الجدية بالتحرك تجاه ما يحدث في غزة.

وقال الحوثي إن "القمة العربية الأخيرة الطارئة لم تخرج بأي موقف لما يحدث في فلسطين، ومن الواضح أن الأنظمة العربية تفقد الجدية في التحرك تجاه ما يحدث في غزة"، متسائلاً: "قمة يقولون عنها إنها تمثل كل المسلمين تخرج فقط ببيان بمطالبة كلامية هل هذه قدرات 57 بلداً عربياً؟".

وأضاف الحوثي: "لو توفر لشعبنا منفذ بري ل‍فلسطين لتحرك أبناء شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني".

وتابع أن "هناك عملية للقوة الصاروخية والسلاح المسير نفذت بالأمس ضد العدو الصهيوني، الذي لم يجرؤ على رفع أعلام إسرائيل في سفنه في البحر الأحمر بل يتجه للتمويه وهذا يدلل على مدى جدوى موقفنا وتأثيرنا في استهداف العدو".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحوثي: لو توفر لنا منفذ بري لفلسطين لتحركنا في مواجهة الصهاينة
فلسطين لن تتحرر إلا بالإخلاص..في القلوب والفاتحة بسم الله.  
اليمن وفلسطين المصير المشترك وعدالة القضية
هل اوقفت القمة العدوان على غزة؟!
يرونه بعيدا ونراه قريبا...جهر بها الرئيس الإيراني...
القمة العربية الاسلامية وصعوبة الخروج من التوصيف والتوظيف
المعركة الكبرى.. لتأكيد إنتصار طوفان الأقصى!!
الأسر المنتجة نواة للأقتصاد المقاوم .
السيف اليماني الأصيل حامي الإسلام والمسلمين..
الحوثيّون سادة العرب
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك