اليمن

الأسر المنتجة نواة للأقتصاد المقاوم .


محمد صالح حاتم ||

 

تعد الاسرة النواة الأولى للمجتمع، وركيزتة الاساسية، وعمود التنمية، وهو ما يتطلب الأهتمام بها، والعمل على تنميتها وتوفير سبل العيش الكريم لها، وايجاد وسائل مساعدة ومساندة لهذه النواه حتى يستقيم المجتمع وينهض، والعمل على عدم انحرافها او استغلالها الاستغلال السيئ.. 

في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن بسبب الحرب والعدوان، والتي تضررت منها معظم الأسر اليمنية،وفقدت مصادر دخلها، وباتت معظمها تبحث عن لقمة العيش جاءت توجيهات القيادة الثورية الرامية إلى الاهتمام بالأسر وايجاد مصادر دخل لها، وتحويلها  من أسر محتاجه إلى أسر منتجة، فكان مشروع الأسر المنتجة هو المشروع الذي سيعمل على انتشال الأسر من الوضع الاقتصادي السيئ إلى وضع أفضل. 

وهذا المشروع سيعمل على توفير فرص عمل، ومصدر دخل للأسر وتحسين مستواها المعيشي، والحد من البطالة، بالإضافة إلى مساهمتها في تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال زيادة المنتجات المحلية، وكذا الحد من ظاهرة التسول والهجرة الداخلية،وهو ما يتطلب العمل على دعم مشروع الأسر المنتجة من قبل الجهات ذات العلاقة، من خلال تدريب وتأهيل الاسر على الحرف والمهن اليدوية، وايجاد معامل تصنيع غذائية وتوفير مكائن خياطة وتطريز، وتشجيع المشغولات اليدوية، والتي ستعمل على إنتاج العصائر، والمخللات، والمربيات،والصلصة، والعطور، والبخور،والجبن والزبدة،والزبادي،والمعجنات،والكيك،

والاكسسوارات،والمنظفات والخياطة،والملبوسات،وغيرها من المنتجات،سيكون لها دور في استيعاب فائض المنتجات الزراعية،وزيادة في الانتاج،و هو ما يتوجب علينا  الترويج لهذه الممتجات  وايجاد اسواق دائمة لها، وفتح معارض واقامة مهرجانات سنوية، وكذلك مساعدة الاسر من خلال الحصول على التراخيص والاعفاءات الضريبية، والحصول على شهادة الجودة وغيرها، فالاهتمام بالاسر ومنتجات سيكون له أثر ايجابي على التنمية الاقتصادية للمجتمع، بل سيحول اقتصادنا من الاقتصاد المعتمد على المنتجات الخارجية، إلى اقتصاد مجتمعي مكتفي ذاتيا. وهذا ماتطمح اليه القيادة وتسعى إلى تحقيقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأسر المنتجة نواة للأقتصاد المقاوم .
السيف اليماني الأصيل حامي الإسلام والمسلمين..
الحوثيّون سادة العرب
غزة وتكرار نكبة 48 والفلسطيني يقول أين العرب؟!
لا تصالح..!
الامريكي يسوق لما بعد حماس!!!
ماذا تعني وحشية الصهاينة وعجزالعالم عن إيقاف العدوان على غزة ؟!
السيد نصر الله صمته كلام وإشاراته أفعال...
النصر الالهي أمر محتوم..!
أهم النقاط في خطاب السيد نصر الله وأهمية عملية طوفان الأقصى..
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك