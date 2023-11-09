اليمن

الامريكي يسوق لما بعد حماس!!!

26 2023-11-09

هاشم علوي ||

 

العالم يبحث عن ايقاف اطلاق النار في غزة والامريكي يسوق لمابعد حماس وكأن انتصار الكيان الصهيوني من وجهة نظر الامريكي محسومة بالقتل والابادة والحصار والتهجير متناسيا بأن اسرائيل التي ستزول حتما من الخارطة ستكون سبب انهيار الولايات المتحدة الامريكية وليس حماس. 

الارهاب الامريكي بإستجلاب حاملات الطائرات والسفن الحربية والغواصات وحالة الاستنفار القصوى في قواعدها العسكرية لن تجعلها في مأمن وتحركاتها المعادية قبالة السواحل اليمنية واختراق المياه الاقليمية ستكون لها عواقب وخيمة عليها وعلى الكيان الصهيوني الارهابي وهذا ماحملته رسالة القوات المسلحة اليمنية بإسقاط طائرة مسيرة تجسسية مسلحة امريكية في المياه الاقليمية اليمنية. 

تدخل امريكا المفضوح الى جانب الكيان الصهيوني سيجعل مصالح امريكا في خطر وقواعدها العسكرية واساطيلها عرضة للاستهداف. 

العالم لن يطول انتظاره لكي تقنع امريكا اسرائيل بايقاف العدوان على الشعب الفلسطيني مالم ترتدع هي اولا وتقتنع هي اولا ان تبعات دعمها ومساندتها للكيان الغاصب ستكون مكلفة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وسيتراج نفوذها وستحمل عصاها وترحل كما سيعود المستوطنون الى الدول التي جاؤا منها. 

الولايات المتحدة تعيش ازمة اخلاق وضمير بقدر ماتعيش تل ابيب ازمة انسانية تمارسان الارهاب وتلصقانه بغيرهما والا ماذا يعني التواجدالامريكي وقواعده واساطيله غير الارهاب للانظمة والشعوب. 

صهيونية الادارة الامريكية هي التي تمنع وقف اطلاق النار في غزة رغم الحرب الوحشية والارهاب الاجرامي فالشعوب تغلي والمعركة تلتهب والمدنيين في غزة لايأمنون على حياتهم ممايسقط على رؤسهم من اطنان من اللهب والنار فاقت قنبلة هيروشيما. 

الانظمة العربية التي تدور في فلك الامريكي لاتستطيع الفكاك منه وجدت نفسها في ورطة فإما الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة وسيطالها الغضب الامريكي واما ان تقف الى جانب الكيان الصهيوني وسيطالها الغضب الشعبي الذي ستكون له الكلمة الفصل ضدها وضد امريكا واسرائيل. 

الدبلوماسية العربية والاسلامية لم تعدمجدية بقدر ماتجدي المواقف الحازمة ضد وحشية الكيان الصهيوني وامريكا فأين الحزم والعزم ياعاصفة الحزم؟؟؟؟ لماذا لم نسمع عن تحالف عربي لاعادة غزة الى الحضن العربي؟؟؟؟ اين تحالف اعادة الشرعية الذي نفذعدوان وحصار على الشعب اليمني لتسع سنوات ممايجري من عدوان على الشعب الفلسطيني؟؟؟؟؟ 

هل يستطيع السيسي ان يطلق رصاصة بندقية باتجاه اسرائيل؟؟؟؟ هل يستطيع العاهل الاردني ان يطلق رصاصة باتجاه اسرائيل؟؟؟؟ انا أسئل جيران فلسطين المحتلة فقط ولا اعول على طلقة بندقية من الرياض او الدوحة اوابوظبي اوالمنامة فكلهم خرفان في حضيرة بايدن يرعاهم الذئب  نتن ياهو فلاتعولي عليهم ياغزة. 

من يعول عليهم هم ابناء غزة ومقاومة غزة صمودكم يسقط العالم في مستنقع لاقرار له وجوعكم يفضح الكروش المتخمة المنتفخة في خليج البعران واشلاؤكم ذخيرة لكل مجاهد حر على هذه المعمورة. 

غزة ليست وحدها واليمن حاضر خطوة بخطوة فللصبر حدود. 

عاشت غزة عاشت المقاومة وليسقط العملاء المطبعين ولانامت اعين الجبناء 

فلاتستعجلوا مابعد حماس فليس بعدها سوى طوفان الاقصى كما هو قبلها والعاقبة للمتقين.

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