اليمن

قصة قد تكون مملة..تتكرر!


عبدالملك سام ||

 

قيل أن القصص هي أعظم هبات التاريخ، وكل شيء يندثر عدا تلك القصص التي تنتقل عبر الأجيال متخطية عقبة الزمان، وإن كانت قيمتها الحقيقية تكمن في أنها تتكرر بإستمرار، فالتاريخ يعيد نفسه.. تخيل معي أن تروى قصتك أو قصة أي شخص آخر أو قصة شعب بأكمله بعد قرون؟! هذا يعني أنها قصة تستحق أن تبقى حتى تنتقل من جيل إلى جيل لأن فيها إلهام أو عبرة، بينما ملايين القصص ليست كذلك!

أحيانا تعيش القصص التاريخية لأنها قادرة على أن تلهم الآخرين بما فيها من نماذج تحكي عن الشجاعة والبطولة والإباء والتفاني، أو أن تعيش لأن فيها أمثلة يستفاد منها لما فيها من عبرة كقصص الهزيمة والخيانة والأطماع والمعاناة وغيرها من القصص التي سودت صفحات التاريخ.. فأي قصة سنكتب نحن؟!

قصة اليوم فيها إلهام وعبرة، وأعتقد أنها قصة تستحق أن تعيش لقرون قادمة، بدأت بإحتلال فرنسي لفيتنام عام 1859م، وكعادة كل محتل لابد أن يتعامل بإجرام بحق الشعب الذي ينزف ويُنتهك ويُنهب ويٌستعبد. ثم لابد وحتما أن توجد المقاومة، وتتصاعد المقاومة لأن الناس وصلوا لقناعة أن الموت أعز مما يذيقهم المحتل من ويلات، ثم تأتي مفاوضات فهدنة لبضع سنين يتعهد فيها المحتل أن يرحل من جنوب فيتنام.. ولكن ما حدث لاحقا مغاير تماما لأي أتفاق!

تم تسليم الجنوب الفيتنامي من الفرنسيين للأمريكيين الذين أرسلوا "خبراء" إلى الجنوب عام 1958م، وبعد وصولهم بفترة قاموا بإنشاء قواعد عسكرية، وحملوا معهم قساوسة لمحاربة البوذية بعد أن انشأوا حكومة موالية لهم لا تعارض معاداة الشمال (كما حدث في كوريا وتايوان وغيرها من البلدان في أفريقيا وأمريكا الجنوبية)، ثم أنهم أفتعلوا حادثا لإحدى سفنهم قبل أنتهاء المدة المتفق عليها لرحيلهم، وعقب الحادث أقر الكونجرس أرسال 200 الف جندي أمريكي إضافي إلى فيتنام!

أمريكا، وحتى العام 1975م أستخدمت في هذا البلد الصغير ما يزيد عن سبعة ملايين طن من مادة (TNT)، أي ثلاثة أضعاف ما استخدم في الحرب العالمية الثانية! وقتلت ما يقارب أربعة ملايين إنسان من فيتنام والدول المجاورة لها غالبيتهم من المدنيين، وارتكبت أبشع الجرائم بحق البشر هناك، وقد وصلت وحشيتهم إلى مستويات لا يمكن أن يصدقها عقل، فمن أغتصاب النساء والتبرز عليهن قبل حرقهن، إلى اللعب برؤوس الأطفال التي قطعت أمام أسرهم، إلى إحراق قرى بأكملها بقنابل النابالم الحارقة... وغيرها من الجرائم البشعة التي لم يسلم من لظاها حتى الخونة المتعاونين مع الإحتلال!

قامت أمريكا خلال إحتلالها لجنوب فيتنام بأكثر من 4 إنقلابات داخل الحكومة الجنوبية الموالية لها، وقد كانت تأتي بحكومة لتوقع معها عدة اتفاقيات، ثم ترسل لقادة المرتزقة رسائل مفادها أن أمريكا لا تعارض أي انقلاب ضد الحكومة الحالية (الفاشلة)، ثم توعز للذين قاموا بالإنقلاب بتصفية الحكومة السابقة وقتل أفرادها بالكامل! وهكذا دواليك حتى لم يبقى شيء ليتنازل عنه الخونة للأمريكيين..

ما الشيء الملهم أو العبرة في قصة اليوم؟! كل ما فيها ملهم وفيه عبرة برأيي، خاصة والنظام الأمريكي يحب أن يكرر تجاربه السابقة مستغلا هيمنته على العالم، لكن درس فيتنام رغم محاولة التغييب سيظل الدرس الأوضح، والذي يمكن تلخيصه فيما يلي:

- كلما قاومت أسرع كلما عانيت أقل، وكلما تأخرت ستتمنى أن يأتيك الموت أسرع.

- جشع الإحتلال وجرائمه ليس لها حدود أو قوانين أو شرائع.

- لن يرحم المحتل أحدا حتى أولئك الذين خضعوا له وتأمروا معه، والتاريخ خير شاهد.

- من يعتقد أنه سينجو بخيانته أحمق وبائس، فلا عهد لمحتل (رفضت أمريكا لجوء الخونة إلى أي بلد آخر، وتركتهم ليلاقوا مصيرهم وحدهم).

- سيلعن التاريخ كل خائن حتى بعد مرور الزمن، وستظل آثار خيانته لعقود (حتى اليوم يعاني الآف الفيتنامين من مرض السرطان وتشوهات الأجنة بسبب الأسلحة التي أستخدمتها أمريكا خلال الحرب).

- سيمجد الشعب والتاريخ أولئك الذين وقفوا ضد المحتل حتى بعد رحيلهم، وسيحترم العالم وقوفهم هذا ولو بعد عقود من الزمن.

- عام من المقاومة يمكن أن يختصر أعوام من المعاناة والذل وشلال الدماء الذي أزهق أرواح الملايين، وتدمير بلدان برمتها بعد نهب ثرواتها وضياع حاضرها (تم منع الفيتناميين من أستيراد حتى أقلام الرصاص لكي لا يتعلموا!).

من قال أنها قصة مملة؟!

بالنسبة لي فهي ليست كذلك، ووحدهم من لا يقرأون، وإن قرأوا لا يعتبرون! هم من يمكن أن يعتبروها مملة، ولذلك فعنوان المقال موجه لهم وحدهم، أما نحن فأعتقد أنها قصة تستطيع ان تلهمنا، وأن نجد فيها عبرة نستطيع من خلالها أن نجنب أنفسنا وشعبنا مآسي كثيرة، وأن نكتب أسمائنا وأسم بلدنا في صفحات المجد والكرامة، ولتقرأ قصتنا الاجيال القادمة بفخر وأعتزاز، وأن نقدم على الله بعد مماتنا بقلوب سليمة ومطمئنة.. والعاقبة للمتقين.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قصة قد تكون مملة..تتكرر!
اليمن/ امريكا في البحار تتحدى الانصار...
التجربة الصاروخية اليمنية على بارجة امريكية
اليمن/  فتح المطار بدون أعذار..!
اليمن/ هل ستشهد المحافظات الجنوبية ثورة شعبية تحررية؟!
اليمن في مواجهة العالم بقيادة قوى الاستكبار العالمي
اليمن/ نساء المحافظات المحتلة تستغيث
إحتلت الإمارات أرخبيل سقطرى اليمني بالحيلة والغدر والخداع وسرقت ثرواته النادرة
 قيمة اليمني..!
السعودية تقتل الافارقة على حدود اليمن. 
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك