اليمن/ هل من احرار في المحافظات الجنوبية المحتلة مثل الحريزي؟ !

هاشم علوي ||

تشهدالمحافظات الجنوبية المكتلة غليانا شعبيا كبيرا وغير مسبوقا اذ تشهداحتجاجات واسعة تنديدا بتردي الخدمات والانفلات الامني المريع واللادولة والاجنبي يحرك ادواته لتهيئة الارضية لتواجده وبناء القواعد العسكرية ومنها ماهو في محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية التي شهدت حراكاثوريا ضدالاحتلال والتواجد الاجنبي.

محافظة المهرة كانت الاهدئ والتي لم يصلها العدوان العسكري ولم تكن ساحة مواجهة منذبداية العدوان الا ان الاطماع كانت تترصدها فبدأت بمحاولات السعودية تأسيس خط انبوب نفطي يمر من محافظة المهرة الى البحر العربي والذي تصدى له احرار المهرة وقاموا بقلع الكتل الخرسانية التي كانت قدوضعتها السعودية لمسار مخطط سير الانبوب.

ابناء المحافظة الاحرار افشلوا المشروع وتصدوا للتواجد الاجنبي الذي دخل المحافظة تحت عنوان المساعدات واعادة الاعمار ومركز الملك سلمان وفشل في تحركاته المشبوهة مثلمايفعل العدو الاماراتي الذي دخل جزيرة سوقطرة باسم الهلال الاحمر الاماراتي وغيرها من المحافظات تلك العناوين البائسة هيئت للتواجد العسكري للامارات والسعودية رغم ان تلك المحافظات بعيدة عن الصراع مع صنعاء.

توالت الاحداث والقى الاحتلال بثقله العسكري ليحتل موانئ وسواحل ومطار الغيضة ومنافذ محافظة المهرة تحت ذريعة مكافحة تهريب الاسلحة ونسجت الكثير من القصص بروايات مختلفة وشهادات زور امريكية وبريطانية وسعودية وترويج المرتزقة والخونة في حكومة الفنادق القاطنة بالرياض والتي دعمتها دول لاحتلال بالمليشيات المختلفة حتى صارت تتوزع الولاء للامارات والسعودية وصولا الى تشكيل مجلس العار برئاسة الخائن العليمي الذي يتواجد اليوم في محافظة المهرة بعدان عينته السعودية والزمته البقاء في محافظة عدن التي يسيطر عليها مجلس الخزي الانتقالي والذي اهان مجلس العليمي وحكومته ومنع تواجدها في عدن.

اليوم المرتزق العليمي الذي ذهب الى المهرة تحت حراسة المخابرات الامريكية والسعودية حضر ليشرعن التواجد الاجنبي على ارض المهرة التي تصدت له ولمؤامرات العدوان والاحتلال وبرزت قيادات وطنية وحدوية غيورة على اليمن ترفض التواجد الاجنبي ومن يحاول ان يسوق لتواجده وعلى رأس تلك القيادات الشيخ القبلي البارز علي سالم الحريزي الذي استطاع ان يجمع كلمة ابناء المهرة التحرار ويحمي المحافظة من اختراق مجالس الخيانة الرئاسي والانتقالي.

الحريزي البطل كان قدسمع تصريحات العميل الامريكي العليمي وعراها وفضح هذا المرتزق انه يحمل الجنسية الامريكية ويمتلك اكثرمن خمسة وعشرين شركة في امريكا يديرها هووابناؤه وهذا ماكان احرار اليمن يقولونه بان تلك عصابة لصوص يتاجرون باليمن ويستثمرون ثمن خيانتهم وعمالتهم.

الحريزي الشجاع رفض تصريحات المرتزق العليمي التي اتهم المحافظة بانها تستخدم لتهريب الاسلحة والمخدرات وتأوي جماعات ارهابية وقال الحريزي بان تلك العصابات العميلة والقوات الاجنبية هي الارهاب ومصدرالارهاب والتي تواجدت المخدرات بتواجدها.

صنعاء تنظر لمواقف الحريزي واحرارالمهرة بنظرة الفخر والاعتزاز وتدعم توجهاته وتوجهات امثاله من احرار المحافظة الذين يرفضون التواجد الاجنبي ويرفضون العمالة والارتزاق والخيانة.

مواقف الحريزي ليست وليدة تلك اللحظة التي وطأت اقدام العليمي المرتزق ارض المهرة انما كان صوته صداحا ضد التواجد الاجنبي الذي قدم الى المحافظة قبل ان تطئ اقدام العليمي الذي حضر لتهيئة الارضية وزرع الشقاق فيمابين ابناء المحافظة خدمة للاجنبي فخدام الاحتلال يتجاذبون المحافظة فحكومة الخونة طرف والانتقالي المدعوم اماراتيا طرف ومرتزقة الاصلاح طرف وعملاء امريكا وعلى راسهم العليمي طرف وكلهم وجميعهم يتأمرون على المحافظة خدمة للاجنبي الذي يتصدى لهم جميعهم مع اسيادهم البطل علي سالم الحريزي الذي يلتف احرار المحافظة خلفه ويؤمنون كمايؤمن باليمن الكبير العزيز الحر المستقل.

مواقف الحريزي محل تقدير الشعب اليمني ومدعوما شعبيا ومعها القيادة الوطنية في صنعاء التي تتابع مايجري في المهرة ومن اولوياتها تحرير كل شبر باليمن بمافيها المهرة وتطهير كل ذرة رمل دنسها الاحتلال ولن يذوق تحالف العدوان طعم السلام والامان مادامت عجوله تجثم على ارض اليمن بنافيها محافظة المهرة الحرة الابية فهل مازال ثمة احرار بالمحافظات الجنوبية المحتلة امثال الحريزي؟!!!! الايام والاحداث كفيلة بالاجابة على هذا السؤال وان الايام القادمة حبلى بالاحداث التي ستزلزل الارض تحت اقدام المحتل وان غدا لناظره لقريب.

والعاقبة للمتقين.

اليمن ينتصر.

العدوان يحتضر.

الحصار ينكسر.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام