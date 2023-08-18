السعودية بالحضن الإيراني فمن اعاد من الى الحضن العربي؟!!! 

هاشم علوي.||

شنت السعودية العدوان على الشعب اليمني تحت عنوان إعادة اليمن الى الحضن العربي وقطع ذراع ايران في اليمن وإيقاف التمدد الشيعي وشنت حملة اعلامية للترويج لذلك العنوان الكذوب ووصفت الشعب اليمني بالمجوس والروافض واتباع ايران واحكمت الحصار تحت مبرر منع ايصال ايران السلاح الى اليمن وفبركت ومعها تحالف العدوان الكثير من قصص ضبط سفن تحمل اسلحة وروجت ابواق العدوان وادواته بان الصواريخ التي صنعتها وطورتها صنعاء ايرانية واغلق ماسمي بالتحالف العربي الموانئ والمطارات وعلى رأسها ميناء الحديدة ومنع تدفق الغذاء والدواء تخت ذلك المبرر الكذوب واغلق مطار صنعاء ومنع المسافرين المدنيين والرحلات التجارية والادوية والفرق الطبية وسفر المرضى تحت تلك الذريعة التي تماهى معها العالم التافه الذي باع قيمه ومبادئه التي دائما ماتشدق بها بالمحال الدولية.

ظهر الكثير من المحللين والاعلاميبن للترويج لجرائم عاصفة الحزم واعادة الامل بان تلك العمليات الاجرامية من اجل اعادة اليمن الى الحضن العربي وقطع ذراع ايران ومنع التمدد الشيعي والمجوسي الرافضي والتحق بركبهم الكثير من التافهين العرب والاوساخ من المرتزقة وعلى رأسهم حزب الاوساخ الاصلاح وبضع التيارات السلفية التي حملت على عاتقها الحاق الشعب اليمني بإيران والفرس وغير ذلك من التوصيفات التي سقطت وتهاوت امام صمود الشعب اليمني وانتصارات قواته المسلحة التي اسقطت كل العناوين المكذوبة.

كل البعران والعربان صاروا بمسار التوجه الوهابي الصهيوني حتى ان بعض الادوات كان يقول ماتقوله اسرائيل ومايردده الصهاينة بل وصل بهم الحال الى القول بأن ايران اخطر من اسرائيل واليهود وبالذات الجماعات التكفيرية الوهابية التي حملت على عاتقها حمل السلاح والفتك بالمجتمع وتنفيذ العمليات الاجرامية في معظم اليمن وتقديم الاحداثيات والتجسس لصالح دول العدوان حتى تكونت منها مليشيات بتمويل سعودي اماراتي قطري ودعم امريكي بريطاني صهيوني.

اليوم وبعد تسع سنوات من العدوان والحصار والانتصار عادت العلاقات فيمابين السعودية وإيران دون ان ينطق احد من تلك الابواق ببنت شفة ولم يسئل احد نفسه من الذي عاد الى الحضن الايراني السعودية ام اليمن التي هي اصل العرب؟؟؟!!!!

اليوم اعيدت العلاقات وفتحت السفارات بين طهران والرياض ومازال العدوان مستمر ومازال الحصار مستمر وميناء الحديدة يخضع للرقابة والتفتيش ومطار صنعاء تمنع منه واليه الرحلات ويمنع المرضى والجرحى من السفر للعلاج فمن ارتمى بالحضن الايراني السعودية ام اليمن؟؟؟!!!

وهل وحدت السعودية اليد الايرانية في اليمن؟؟؟!! وهل ستعيد السعودية تقييم مرحلتها وعدوانها وادركت ان ايران في عقر دارها وليست باليمن.

اعتقد ان العقليات العفنة التي انجرت وراء تلك النرهات ستغمض عيونها عندماترة وزيرالخارجية الايراني في الرياض وتدفن رأسها بالرمال لانهم نعامات سخرهم السعودي لاهدافه العدوانية وارتمى الى الحضن الايراني وتركهم يتنقلون من حضن الى آخر.

العدوان على الشعب اليمني والحصار الظالم كشف سوئة المجتمع الدولي والعربي وعورة المرتزقة والخونة وابواقهم الاعلامية المنحطة.

فعلا إنه زمن كشف الحقائق.

اليمن ينتصر.

العدوان يحتضر.

الحصار ينكسر.

السعودية بالحضن الايراني.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام