اليمن

اليمن/ مؤامرات والاعيب تحالف العدوان ومرتزقتهم مكشوفة ومفضوحة..


أم الصادق الشريف ||

 

من مؤامرات والاعيب دول تحالف العدوان ومرتزقتهم تعمد الانهيار الحاصل في العملة المحلية بالمحافظات المحتلة ظنا انهم سيؤججون نار الفتنة بين الشعب اليمني وحكومة صنعاء، ولكن الله تعالى سلبهم التوفيق فنسيوا

مقارنة العملة حيث تواجد الإحتلال في جنوب اليمن واجزاء من الشمال وبين إستقرار العملة في المحافظات الحرة، وهذا يؤكد بأن انهيار العملة المحلية في المحافظات المحتلة سببها العدوان الذي يمارس استراتيجية الافقار والتجويع، وليس السبب  منع الغزاة من عمليات نهب النفط اليمني، فالعائدات أساسا كانت تورد إلى البنك الأهلي السعودي، ولو أودعت في أي بنك يمني لحافظت على أسعار العملة...

ولا يخفى على عاقل منصف أن الحرب الاقتصادية التي شنها تحالف العدوان بمحاصرة اليمن ونقل عمليات البنك المركزي وقطع رواتب الموظفين، وطبع العملات هي السبب الأساس للانهيار،

ومن الأسباب المهمة ايضا هو فساد المرتزقة في الكهرباء والنفقات الشهرية لكبارهم إضافة إلى سرقاتهم  واستثماراتهم في تركيا ومصر وغيرهما.

ولا زلنا نتذكر كلام رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام حول ما قاله السفير الأمريكي في الكويت "سننقل البنك، وسنرفع سعر الدولار إلى ألف ريال وسنجعله لا يساوي قيمة الطباعة"، وهذا سبب مهم حدا في الانهيار الحاصل في أسعار العملة بإشراف أمريكي.

اما كذبة الوديعة السعودية التي يروجها العدوان ومرتزقته فهي لم تقدم شيئا..

واما حكومة الحكمة اليمانية صنعاء الصمود فقرارها من اول يوم لنقل البنك هو منع تداول العملات غير القانونية، وتوضيح آثارها ومخاطرها، والتحذرير عن مخاطر بقاء الاحتلال في اليمن كل اليمن.....إلخ

ولابأس من تذكير الغزاة بتحذير صاحب القول والفعل:

(لا يتصور السعودي بعد فشله في الحرب العسكرية أن بإمكانه الإنتقال إلى الخطة "ب" في استمرار الحصار والتجويع وحرمان شعبنا من ثروته

لا يتصور السعودي أنه قادر على التهرب من إعادة الإعمار والانسحاب وإيقاف الحصار وأن ينسى شعبنا ما فعلوه به من قتل وتدمير

لا يمكن للحال الراهن أن يستمر بما هو عليه أبدًا

لا يمكن أن يعيش السعودي في أمن ورفاهية وتحريك للاستثمارات في نيوم وغيرها ثم يتسبب باستمرار الحصار والمعاناة والبؤس في واقع شعبنا

لا يتصور السعودي أن بلدنا سيبقى مدمرًا ومحاصرًا وشعبنا سيجوع ويعاني، ويبقى هو ناءٍ بنفسه عن تبعات كل ما فعله ويفعله

لا يمكن للسعودي أن ينأى بنفسه عن التبعات والالتزامات نتيجة عدوانه الظالم على شعبنا لـ8 سنوات من العدوان والحصار

لا يمكن أن نسكت عما هو حاصل طويلًا وقد أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي

إذا لم يحصل تطورات إيجابية ومعالجة للإجراءات الظالمة ولم يقلع السعودي عن استمراره في نهجه العدائي، فإن موقفنا سيكون حازمًا وصارمًا

أوجه التحذير الجاد لهم، لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته واحتلال بلدنا وحالة العدوان والحصار

إذا كانوا يريدون السلام فطريق السلام واضحة وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية

لسنا غافلين خلال هذه المدة نسعى لتطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء ودفع الظلم عن شعبنا).

ولابأس ايضا من القول للغزاة ان مرتزقتهم الذين مهمتهم إفشال الدولة في الشأن الداخلي لقد وصلتهم رسالة القائد:

بأن العمل جاري على إحداث تغييرات جذرية للتقييم وتشخيص الإشكالات والخطط للاجتثاث المفسدين...

#الاحتلاليدمراقتصاد_اليمن

#القائد_يحذر

#لن_نسكت

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