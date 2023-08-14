محمد صادق الحسيني ||
ماذا قالوا في التاريخ عن الحوثيين/ انصار الله قبل تسلمهم الحكم👇
فاسمع ما يقال عنك !
واذا لم تكن من صعده فاسمع ما يقال عنهم ا
قال عنهم الرئيس ،،المقبور علي عبدالله صالح
( صعده قبائل لا تحتاج إلى رجال فرجالها أهل ثبات )
قال عنهم ابراهيم الحمدي رحمه الله :
( في كل نقطة دم صعدي يوٌلد مجاهد )
قال عنهم الملك فيصل
(لن تستطيع أي قوة أن تضرب قبائل صعده لانهم من اعظم آلقبآئل على وجه الارض )
قال عنهم الملك عبد العزيز آل سعود : ( مآيهزم بيرق حرب وفيه صعدي )
قال عنهم الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات :
( اذا إٍنْــت لم تعاشر صعدي في حياتك
فانت في خطر لأنك لم تعاشر رجلا )
قال ديكسون المؤرخ المستشرق الانجليزي فى كتابه "الحكومة الانجليزية الهندية " :
الصعديون هم ألمان العرب وكان ذلك أثناء توحيد الشمال عام ( 1915 ) بسبب ما رآه من شجاعة قبائل صعده وشراستهم في القتال
*إذا انت من صعدة افتخر وارفع رأسك *
انشرها لكي يعرف الجميع من هم رجال صعدة
وعيك_ بصيرتك
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