اليمن

انت من صعدة ..!


محمد صادق الحسيني ||

 

ماذا قالوا في التاريخ عن الحوثيين/ انصار الله قبل تسلمهم الحكم👇

فاسمع ما يقال عنك !

واذا لم تكن من صعده فاسمع ما يقال عنهم ا

قال عنهم الرئيس   ،،المقبور  علي عبدالله صالح

( صعده قبائل لا تحتاج إلى رجال فرجالها أهل ثبات )

قال عنهم ابراهيم الحمدي رحمه الله  :

( في كل نقطة دم صعدي يوٌلد مجاهد )

قال عنهم الملك فيصل

(لن تستطيع أي قوة أن تضرب قبائل صعده لانهم من اعظم آلقبآئل على وجه الارض )

قال عنهم الملك عبد العزيز آل سعود : ( مآيهزم بيرق حرب وفيه صعدي  )

قال عنهم الشيخ زايد  رئيس دولة الإمارات :

( اذا إٍنْــت لم تعاشر صعدي   في حياتك

فانت في خطر لأنك لم تعاشر رجلا )

قال ديكسون المؤرخ المستشرق الانجليزي فى كتابه "الحكومة الانجليزية الهندية " :

الصعديون هم ألمان العرب وكان ذلك أثناء توحيد الشمال عام ( 1915 ) بسبب ما رآه من شجاعة قبائل صعده وشراستهم في  القتال

*إذا انت من صعدة افتخر  وارفع رأسك *

انشرها لكي يعرف الجميع من هم رجال صعدة

 

وعيك_ بصيرتك

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