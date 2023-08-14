محمد صادق الحسيني ||

ماذا قالوا في التاريخ عن الحوثيين/ انصار الله قبل تسلمهم الحكم👇

فاسمع ما يقال عنك !

واذا لم تكن من صعده فاسمع ما يقال عنهم ا

قال عنهم الرئيس ،،المقبور علي عبدالله صالح

( صعده قبائل لا تحتاج إلى رجال فرجالها أهل ثبات )

قال عنهم ابراهيم الحمدي رحمه الله :

( في كل نقطة دم صعدي يوٌلد مجاهد )

قال عنهم الملك فيصل

(لن تستطيع أي قوة أن تضرب قبائل صعده لانهم من اعظم آلقبآئل على وجه الارض )

قال عنهم الملك عبد العزيز آل سعود : ( مآيهزم بيرق حرب وفيه صعدي )

قال عنهم الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات :

( اذا إٍنْــت لم تعاشر صعدي في حياتك

فانت في خطر لأنك لم تعاشر رجلا )

قال ديكسون المؤرخ المستشرق الانجليزي فى كتابه "الحكومة الانجليزية الهندية " :

الصعديون هم ألمان العرب وكان ذلك أثناء توحيد الشمال عام ( 1915 ) بسبب ما رآه من شجاعة قبائل صعده وشراستهم في القتال

*إذا انت من صعدة افتخر وارفع رأسك *

انشرها لكي يعرف الجميع من هم رجال صعدة

وعيك_ بصيرتك