اليمن/ يعرف الكل أبو جبريل لاحذر

أم الصادق الشريف ||

السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته أمس السبت بمناسبة ذكرى شهادة الإمام زيد بن علي عليهم السلام تكلم عن ان ثورة الإمام زيد كانت في وجه طغاة عصره من تعمدوا التعدي على القرآن الكريم وكل مقدسات المسلمين... إلخ

وعرج من طغاة عصر الإمام زيد إلى طغاة عصرنا ووجوب مواجهتهم بكل حسم وحزم، وختم كلمته بتحذير جاد للغزاة المعتدين على بلدنا مستخدما ومكررا لاالنافيه للماضي والحاضر والمستقبل بقوله: ( لا يمكن أن نسكت على استمرار هذا الوضع الذي يعاني فيه شعبنا معاناة كبيرة

لا يمكن أن نسكت تجاه ما يريده السعودي والإماراتي من تنفيذ أجندات الأمريكي والبريطاني ضد بلدنا بالحرب والإحتلال والحرمان من الثروة الوطنية

لا يتصور السعودي بعد فشله في الحرب العسكرية أن بإمكانه الإنتقال إلى الخطة "ب" في استمرار الحصار والتجويع وحرمان شعبنا من ثروته

لا يتصور السعودي أنه قادر على التهرب من إعادة الإعمار والانسحاب وإيقاف الحصار وأن ينسى شعبنا ما فعلوه به من قتل وتدمير

لا يمكن للحال الراهن أن يستمر بما هو عليه أبدًا

لا يمكن أن يعيش السعودي في أمن ورفاهية وتحريك للاستثمارات في نيوم وغيرها ثم يتسبب باستمرار الحصار والمعاناة والبؤس في واقع شعبنا

لا يتصور السعودي أن بلدنا سيبقى مدمرًا ومحاصرًا وشعبنا سيجوع ويعاني، ويبقى هو ناءٍ بنفسه عن تبعات كل ما فعله ويفعله

لا يمكن للسعودي أن ينأى بنفسه عن التبعات والالتزامات نتيجة عدوانه الظالم على شعبنا لـ8 سنوات من العدوان والحصار

لا يمكن أن نسكت عما هو حاصل طويلًا وقد أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي

تحذير وتهديد :

إذا لم يحصل تطورات إيجابية ومعالجة للإجراءات الظالمة ولم يقلع السعودي عن استمراره في نهجه العدائي، فإن موقفنا سيكون حازمًا وصارمًا

أوجه التحذير الجاد لهم، لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته واحتلال بلدنا وحالة العدوان والحصار

إذا كانوا يريدون السلام فطريق السلام واضحة وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية

لسنا غافلين خلال هذه المدة نسعى لتطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء ودفع الظلم عن شعبنا

الشأن الداخلي:

وبالنسبة للعدوان الداخلي الذي يظن الاغبياء انهم بعيد عن اعين القيادة فقد وجه القائد لهم خطابا ان تغييرهم سيكون جذري

وبشكل مدروس وحكيم ولن ينتحقق مايبتغون وسيفشلون كما فشل رأس الثعبان وتدمرت مؤامرات ثلاثين سنة في ثلاث أيام..

مما قال قائد السياسة والحكمة :

نأمل أن نعمل على إحداث تغييرات جذرية في الواقع الرسمي الذي نخضعه للتقييم وتشخيص الإشكالات ولديه الآن الكثير من الخطط...

من الواضح أن الواقع الرسمي يتطلب إجراء تغييرات جذرية ونحن الآن في حالة تمهيد لذلك.... إلخ

#القائد_يحذر

#لن_نسكت