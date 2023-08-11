اليمن

اليمن/ قوتنا الحقيقية تكمن في البحر..!


 رجاءاليمني ||

 

التاريخ يشهد بأن اليمن تمتلك قوى عظمى على مر التاريخ في البحر وأنها  تتحكم في التجارة مابين المشرق والمغرب ولايمكن الاستغناء عنه كما تمتلك اليمن جزر  لها ثروات هائلة ولازالت هذه الثروات في بطن الارض لم تستثمر بعد لهذا نجد  حرص حكومتنا الحاليه على هذه النقطه والتركيز عليها لأن  قوتنا في الملاحة البحريه هي مصدر العزة والفخر لنا لهذا 

نجد بأن  اليمن تسير بقوة وثقة وجدارة لتطوير قدراته العسكرية في مختلف صنوف القوات المسلحة وتشكيلاتها

لهذا تعمل اليمن عملا جاهداً على امتلاك قوة بحرية ضاربة تكون أشد عزماً وأقوى تأثيراً وبوسائل وأساليب تضمن فرض السيادة البحرية على المياه الإقليمية اليمنية الكاملة

فتعمل على التوجه برفع الجاهزية القتالية والعسكرية للقوات البحرية والدفاع الساحلي إلى مستويات تمكنها من تنفيذ أية مهام عسكرية توجبها مقتضيات معركة حماية السيادة البحرية

لهذا فان  قواتنا حذرت القوات الغربية المحتلة، التي بدأت بالتسلل إلى المنطقة، ومنها المحافظات المحتلة أن في انتظارها المجهول إن استمر تماديها وصلفها واحتلالها سيتوج بالعار و الهزيمة المخزية

ونؤكد على ان الجغرافية اليمنية من جنوب البحر الأحمر إلى بحر العرب تحتم مواصلة بناء وتحديث القوات البحرية لفرض واقع عسكري قوي في المنطقة الحيوية

كما يجب علينا فرض واقع عسكري قوي يحول دون التدخلات الأجنبية، وردع بصلابة الأطماع الخارجية، وكل محاولات فرض واقع أجنبي تحت مسميات وشعارات واهية، عنوانها من التصدي للقرصنة والتهريب

 وبذلك لابد أن نركز على أن تبريرات القوى الغربية الواهيه،  لا يعطيها الحق في التدخل في السيادة اليمنية أو فرض نفوذها على مياهنا الإقليمية

كما أننا نعلم بأن العالم يمر بمرحلة استثنائية ويجب على قوى النفوذ أن تعي بأن السلام والتعامل باحترام سيادة الأوطان وحرية الشعوب واستقلالها هو الطريق الوحيد لحماية كافة المصالح الدولية او أن الدمر سينال الكل دون إستثناء 

لهذا فإن قيادتنا الثورية بذلت كل ما في وسعها لإنجاح عملية السلام المرعية أمميا ابتداءً بإيقاف العمليات العسكرية، ورفع الحصار وخروج المحتلين ومعالجة بقية الملفات

ولكن نجد في الواقع  أن هناك  تنصل عما تم الاتفاق عليه وهذا  ماسيترتب عليه عواقب وخيمه  وعليهم أن يتحملوا النتائج؛ لأننا قد أسقطنا كل حججهم وواجبنا يحتم علينا الرد وفق التوجيهات

لهذا أكد رئيس أركان القوات البحرية، العميد الركن بحري منصور أحمد السعادي:

على أن البحرية اليمنية تمتلك الكثير من القدرات النوعية، لمواجهة أي عمل عدائي

وان التحركات البحرية لقوى العدوان مرصودة وبنك إحداثياتها يتم تجديده على مدار الساعه.  

والعاقبة للمتقين.

 

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