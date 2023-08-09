اليمن

اليمن/ إعلام العملاء يحتفي بالتواجد الامريكي بالمنطقة

79 2023-08-09

هاشم علوي ||

 

تزايد التواجد الاجنبي بالشرق الاوسط وبالذات في البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي ودفعت امريكا بعدد من البوارج والقطع البحرية وحاملات الطائرات الى المنطقة تتبع الاسطول الامريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

تهدف القوات الامريكية الى السيطرة على الممرات البحرية الهامة بالعالم واهمها باب المندب ومضيق هرمز وتعزيزتواجدها في المناطق الغنية بالثروة النفطية والغازية ومنها اليمن.

التحركات الامريكية المشبوهة ليست جديدة فبين الفينة والاخرى تظهر الولايات المتحدة اهتمامها باليمن من خلال زيارات السفير الامريكي للمحافظات المحتلة وزيارات المبعوث الامريكي للمنطقة وظهور التصريحات للمسؤلين الدبلوماسيين والعسكريين حول اليمن حتى تحت شماعة مساعي السلام والمساعدات الانسانية.

هذا يأتي بعد هزيمة تحالف العدوان الذي قادته وتقوده السعودية وسقوط اهدافها وعناوينها وخسارتها الفادحة النكراء فلجأت لتسليم المنطقة ومنها ملف اليمن للامريكان وغيرهم من دول الاستعمار القديم.

صنعاء تصدرت المشهد بتحذير الامريكان والاجانب بشكل عام منهم الفرنسي والبريطاني وحذرت مرارا وتكرارا واعلنت ضمن شروط السلام خروج القوات الاجنبية من اليمن سواء بالبحر اوالبر اوالحزر إلا ان وتيرة اللامبالاة وعدم اخذ التحذيرات على محمل الجد يتزايد وذلك لان العدو يعرف حكمة صنعاء في عدم تعريض الملاحة الدولية للخطر وعدم التهور في الاضرار بالعالم ولكن التحذيرات تطرقت الى ان التصعيد باليمن لن يكون المتضرر منه اليمن فحسب بل الاخرون سيتضررون بالامس صرح نائب وزير الخارجية بتحذير القوات الامريكي من الاقتراب من المياه الاقليمية اليمنية مؤكدا ان التمادي والمساس بالسيادة اليمنية سيؤدي الى معركة لم تشهدها البشرية من حيث المدة والتكلفة والاضرار والنتائج وهذا مايجب على الامريكان اخذه بالاعتبار واخذ تحذيرات قائد الثورة ورئيس الجمهورية ووزير الدفاع على محمل الجد الجاد جدا لان مااعد لخوض المعركة القادمة سواء بحرية اوبرية اوجوية مهول ومرعب للاعداء وان الصبر الاستراتيجي الذي تحلت به القيادة اليمنية  بدا بالنفاد.

اللافت في الامر ان ادوات العدوان واعلام الخونة العملاء وعلى رأسهم اعلام الاخوان في حزب الاصلاح يحتفي بتدفق القوات الاجنبية والامريكية والصهيونية الى البحرالاحمر والعربي وخليج عدن ويستنكر ان تحذر صنعاء من التواجد بالمياه الاقليمية وتستهجن تصريحات صنعاء بانها صاحبة الارض والبحر والقادرة على حماية باب المندب كجغرافيا يمنية وتقع في اطار مسؤلياتها الوطنية.

الغريب في وسائل الاعلام الخيانية تلك ان تصريحات صنعاء تستفزها ومواقف صنعاء الوطنية تظربها بالخاصرة وتصاب بالهوس والهيستيريا عندسماع الصوت الحر في صنعاء حتى تتنادى للرد والتشويه نيابة عن الامريكي والصهيوني والسعودي فهل يعقل ان تبدا قنوات المرتزقة اخبارها بان التواجد الامريكي( أثار حفيضة الحوثيين) ويقصدون تصريحات حسين العزي نائب وزير خارجية صنعاء  افلايثير التواجد الاجنبي  حفيضتكم ايهاالمرتزقة العملاء الخونة؟؟؟؟!!!!! اليس فيكم ذرة وطنية وغيرة على شعبكم ووطنكم؟!!!! لاليس فيكم لان دماؤكم مليئة بالوسخ والعفن وملوثة بالعمالة والخيانة والارتزاق.

صحيح ان الكثير من المرتزقة صاروا يتعرون ويفضحون بعضهم بالقنوات الفضائية ويلعنون السعودية والامارات والتحالف كلاحسب تخندقه ومصدر والمرتبات التي تصرف لهم لكنهم لاتجمعهم الوطنية والكرامة والعزة والسيادة في اتخاذ اي موقف تجاه العدوان على وطنهم وشعبهم الذي استدعوه وشاركوا فيه فتجدهم يتبادلون الاتهامات والسباب ولكن امام الامريكي يخنعون حتى ان المرتزق الخائن البركاني جاء متأخرا يطالب الادارة الامريكية ان تصنف حركة انصارالله حركة ارهابية وهوالدعي لان يكون رئيس مجلس نواب ولد من رحم الارتزاق والخيانة لايستطيع ان يعقد اجتماع لامثاله من الخونة ومع هذا يستحضر ويحرض الامريكان على شعبه ووطنه وهو الملعون المنافق الذي خاب وخسر ومن معه الذين استجلبوا العدوان والحصار على شعبهم.

صنعاء تعرف الامريكي اكثر من غيرها والامريكي يفهم صنعاء ومايمكن ان تفعله اكثر من غيره ان استجاب لتلك الهرطقات المخزية للبركاني واعلام المرتزقة الذين يتفننون باختيار الالفاض لتسطيح العدوان ومعاناة الشعب اليمني جراء الحصار حتى ان اعلامهم التافه يسمي العدوان على الشعب اليمني بالحرب والحرب الاهلية والازمة اليمنية وصولا الى الحااااااالة اليمنية وكأن خمسمائة الف غارة لطيران العدوان مجرد حااااااله.

سقط العدوان واعلامه وسقط التحالف ومرتزقته وعاش اليمن حرا مستقلا موحدا وسيدا على ارضه وبحره وجزره وسماؤه.

اليمن ينتصر.

العدوان يحتضر.

الحصار ينكسر.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود... النصر للاسلام.

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