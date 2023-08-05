اليمن.. الإطاحة بأمير تنظيم القاعدة الارهابي في لحج

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة لحج جنوبي اليمن أنها تمكنت من الإطاحة، يوم الجمعة، بأمير تنظيم القاعدة الارهابي في المحافظة، عقب العملية الأمنية التي بدأتها الخميس الماضي لملاحقة "مطلوبين إرهابيين وعناصر خارجة عن القانون".

وأفاد الموقع الرسمي لـ"القوات المسلحة الجنوبية"، "درع الجنوب"، بأن قوة "أمنية من وحدات مكافحة الإرهاب في محافظة لحج تمكنت من ضبط "الأمير الشرعي والمسؤول الإعلامي ل‍تنظيم القاعدة الارهابي في المحافظة، ويدعى (س. د. ح) فجر الجمعة، في مدينة الحوطة".

وجاءت العملية، بحسب مصدر أمني، بعد رصد ومتابعة ومعلومات دقيقة، تفيد بتواجد المطلوب، ليتم بعد ذلك تنفيذ عملية المداهمة التي أسفرت عن ضبط "الزعيم في تنظيم القاعدة" الارهابي، وإخضاعه للتحقيق.

وبدأت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن من جهة الشمال، الخميس الماضي، حملة أمنية؛ بهدف "القبض على مطلوبين إرهابيين والعناصر الخارجة عن القانون".

في غضون ذلك، تمكنت قوات شرطة لحج بالتنسيق مع قوات "الحزام الأمني"، اليوم السبت، من ضبط متهم بإلقاء قنبلة يدوية على عدد من الشباب المجتمعين في منطقة بئر أحمد، غربي عدن، قبل بضعة أيام.

وذكر بيان صادر عن شرطة لحج أن "التحريات قادت الأجهزة الأمنية إلى هروب المتهم من عدن إلى لحج عقب ارتكاب الجريمة، ليتم القبض على المتهم، البالغ من العمر 30 عامًا، في مديرية تبن، جنوبي المحافظة".