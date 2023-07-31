اليمن

تحالف العدوان في الرمق الاخير فهل يعي تحذيرات صنعاء؟؟؟

80 2023-07-31

هاشم علوي ||

 

المتابع لتحركات تحالف العدوان انه يعيش آخر ايامه ويلفظ انفاسه الاخيرة حيث لم يعد هناك تحالف بالمعنى الحقيقي للعدوان الذي بدأ بسبعة عشر دولة وانتهى بمالايتجاوز عدد الاصابع.

اليوم ينكمش التحالف ويتبعثر امام صمود الشعب اليمني ويلجأ الى الاعمال والتحركات المنفردة بحثا عن غنائم الحرب على اليمن معتقدا انه باستخدامه فصائل المرتزقة سيحصل على ماكان يطمح اليه بداية العدوان ولهذا يتأرجح بين السلام وخفض التصعيد وبين اثارة الخلافات فيمابين ادواته من المرتزقة فالارقوزات والدمى  تتحرك لخدمة آخرين فالمرتزق يعمل لصالح السعودي والاماراتي والقطري وهؤلاء يعملون لصالح البريطاني والامريكي والفرنسي وهولاء  جميعا يعملون لخدمة الصهيوني الذي يجني المكاسب والنفوذ والكل يتوسله لعلمهم انه ايضا في ايامه الاخيرة ويلفظ انفاسه.

هذه هي قصة العدوان على الشعب اليمني مع هذا العدوان التافه، فالصهيونية التي كثرخدامها وتعددت الدول التي تعمل لصالحها ترى في اليمن الخطر القادم والمزلزل ولننظر الى الخريطة فالخوف من اليمن مقدم على المخاوف من الملف النووي الايراني والقوة الايرانية الضاربة ولهذا العين على اليمن واساليب العدوان تعددت وانهارت ويتجدد اللاعبون بالنار في اليمن فمن التحركات البحرية الاجنبية الى الصراعات البينية لدول البعران الى الاقتتال فيمابين ادوات العدوان تمهيدا للصهيوني وليس لغيره حتى لو ظهرت التحركات كأنها لمصلحة الامريكي اوغيره.

عموما الشعب اليمني اسقط التحالف وجعله يهذي في كافة وسائل الاعلام ومراكزالبحوث والدراسات الاستراتيجية والعسكرية ومختلف المحافل الدولية والقيادة اليمنية ترقب مايجري على البر من صراعات واقتتال ومايجري من تواجد عسكري واستخباراتي بالجزر والمياة الاقليمية اليمنية ومن محاولات السيطرة على الثروة اليمنية والنفوذ على باب المندب الذي ستكون شرارة حرب عالمية على ابوابه ان لم يستوعب تحالف العدوان المخاطر، فالقيادة الثورية تدعوا في كل مناسبة الى رفع يدالاجنبي يده عن اليمن وتدعوا تحالف البعران الى الكف عن مؤامرة تقاسم النفوذ وتنصح المرتزقة الاستفادة من العفو العام، السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي دعى الشعب اليمني الى الجاهزية الكاملة لماقد يستجد في ظل مراوغة دول البعران وعدم الانصياع لتنفيذ استحقاقات الانتصار اليماني وتبعات العدوان على الشعب اليمني، تحذيرات القيادة السياسية مستمرة وستصل الى نقطة الا نصح والا رأفة والا شفقة فمااعلنه المشير مهدي المشاط امس رسالة لابد ان تصل الى الجميع الدولي والاقليمي والمحلي وفي حديثه اشارات الى ان تحارب الصواريخ القادمة ستكون الى الجزر وهم يدركون معنى ذلك حتى وان لم يصرح بقصف التواجد الاجنبي في الجزر اليمنية فان للعدو الاجنبي بالذات مراكز ابحاث تتابع وتحلل الخطابات وتدرس ماواء كل كلمة وعبارة فيها حتى وان لم يكن لدى بعران الخليج تلك المراكز والدراسات لكنها يجب ان تدرك ان البردة ستبدأ برأسها.

اليوم وزير الدفاع المجاهد محمد العاطفي يرسل رسائله من القوات البحرية وكلماته يجب ان تؤخذ بالحسبان وتصريحاته التحذيرية ربما تصل الى مرحلة عدم التكرار وربما يطفح الكيل وينفد الصبر عند ذلك لامتسع للهرب فالبوارج ستغرق والابراج ستسقط وآبار النفط ستحرق وكأنه قامت القيامة فحذاري ان تستعجلوها باختبار صبر الشعب اليمني الذي يضغط باتجاه انتزاع حقوقه بالسيادة على بره وبحره وجزره وسماؤه والعاقبة لمن اتعض واتقى فأرامكو مازالت تشم منها رائحة الباروت اليمني وصواريخ صنعاء لاتفرق بين الاشقر والاحمر والحصاد سيكون مكلف على الاجنبي.

اليمن ينتصر.

العدوان يحتضر.

الحصار ينكسر.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحالف العدوان في الرمق الاخير فهل يعي تحذيرات صنعاء؟؟؟
الطبال والزمار .. والعدوان والحصار ؟!
رسالة مجتمعية للجهات المعنية..معاناتهم متفاقمة وأملاكهم منهوبة!!
كربلاء الحسين.. تاريخ يتجدد وظلم يتبدد
الحرب القادمة باليمن لن تكون يمنية سعودية فقط
اليمن/ مجانية التعليم وتزايد المدارس الأهلية.
اليمن/ تعز بعد تسع سنوات من إبادة اهالي الصراري
جنوب اليمن.. وما تحيكه أدوات العدوان
الجوف في قلب اليمن..!
اليمن/ عصابة الانتقالي ترتكب جرائم التقطع والخطف والتعذيب والقتل
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك