الحرب القادمة باليمن لن تكون يمنية سعودية فقط

هاشم علوي||

هزمت عاصفة الحزم وهزم التحالف وهزمت مليشيات العدوان، سقطت عناوين العدوان وتأكل التحالف وانكشفت المواقف وسقطت الاقنعة، فلاشرعية بقيت ولاحضن ايراني وجد ولاعودة للحضن العربي تمت ولا استعادة الدولة حصلت ولا اوهام الانفصال تحققت بل حرب عبثية عدوانية استهدفت الشعب اليمني لاهداف خارجية بحته تخدم الصهيونية والانبريالية العالمية في السيطرة على الممرالبحري الاهم بالعالم باب المندب واطماع الاجنبي بالثروة النفطية اليمنية وشن العدوان كان خوفا من قيام دولة يمنية تمتلك عناصر القوة والثروة والموقع في ان تتحكم بالممر البحري الاهم بالعالم في ظل الصراع الدولي القديم على هذه المنطقة الهامة.

شن تحالف العدوان بقيادة السعودية الحرب واحكم الحصار على الشعب اليمني وارتكب ابشع الجرائم في حق المدنيين واستهدف الحرث والنسل بغطاء دولي واقليمي عبر شراء المواقف حتى ان العالم اشترك بالعدوان ولوبالصمت المدفوع الثمن.

خاض الشعب اليمني معركة الكرامة بشرف وقدم التضحيات وصمدامام الالة العسكرية الاكثرتطورا بالعالم وواجه الاسلحة الاكثرفتكا ومع هذا لم ينكسر وانتصر واسقط كل العناوين وهزم كل شذاذ الافاق من الاجانب والمنافقين والخونة حتى صاروا يتخبطون بعدان خرج الشعب اليمني منتصرا شاقا طريقه الى السلام المشرف الذي يضمن حقوقه بالسيادة والحرية والاستقلال.

اجبرت الرياض على التفاوض مع صنعاء وارغمت على تنفيذ استحقاقات انسانية لم تكن تعترف بها وكان الكبر السعودي هو السائد بداية العدوان. لم يسئل احد من دول التحالف والمرتزقة لماذا ذهبت الرياض الى صنعاء؟ ولماذا تفاوضت وعلى ماذا مع صنعاء؟ وكيف ولماذا توصلت مع ايران الى اتفاق باعادة العلاقات؟ لم يتجرء احد من السفها العرب الذين شاركوا بالعدوان على الشعب اليمني ان يسئل!!! ولم يتجرء احد من المرتزقة المحليين ان يسئل سواق السفير السعودي لماذا ذهب السفير الى صنعاء ولم يتجرء احدمن امراء الحرب وادوات العدوان لماذا لم يكن ضمن فريق اتفاق الهدنة المنتهية!!!! الجواب لان مواقف الجميع مدفوعة الثمن ولذلك اخرست السنتهم وصمت آذانهم وعميت اعينهم عن الهزيمة المروعة التي منيت بها السعودية وتحالفها وادواتها.

اليوم تحاول السعودية التملص من استحقاقات العدوان على الشعب اليمني بعدان فقدت ثلاثة تلريون دولار تكلفة للحرب وادركت ان السلام والاعتراف بصنعاء هواسلم لها ولبقاءها على الخارطة، وتحت الضغط الامريكي والبريطاني والفرنسي والصراع مع الاماراتي تحاول السعودية التملص من استحقاقات السلام ولجأت الى المراوغة وتوسيع الطريق للامريكي والبريطاني والفرنسي والصهيوني للحلول محلها باليمن واستلام ماتم تهيئته من قواعد وجزر ومطارات وموانئ وسواحل للاسياد الكبار ولهذا كان التحرك الامريكي والاجنبي عموما للتواحد بالحزر والموانئ اليمنية تحت ذرائع وعناوين مختلفة فتارة لحماية طرق الملاحة وتارة مكافحة الارهاب وتارة مكافحة القرصنة وتارة حماية النفط والغاز وغيرها من المبررات الواهية القديمة الجديدة وكلها اطماع بالتواجد للسيطرة على مضيق باب المندب والجزر الاستراتيجية ونهب ثروات اليمن وادارة الصراع اليمني لاطول فترة ممكنة حتى يحقق الاجنبي اهدافه المعلنة والخفية.

قبل سنوات بدء يظهر التواجد الاجنبي على الجزر اليمنية كسوقطرة وميون وعبدالكوري وحنيش وزقر وغيرها وقبل سنوات بدات تظهر القوات الاجنبية في منابع النفط والغاز في حضرموت ومارب وشبوة وتكثفت التحركات الاجنبية بزيارات سفراء ووزراء الدول الاجنبية الى عدن وحضرموت وشبوة ومارب وغيرها وبدء التواجد الاجنبي يظهر في لقاءات مع محافظي المحافظات المحتلة تحت يافطات التعاون وتدريب خفرالسواحل حتى وصل الحال الى وصول سفن وقطع بحرية امريكية الى المياة والسواحل اليمنية ووصول السفير الامريكي الى عدن بصحبة عناصراستخباراتية قامت بنصب اجهزة تنصت بالمعاشيق التي تعتبر القصر الرئاسي ولم يكن فيه احد من المرتزقة!!!!

وفي ظل صمت المرتزقة ادوات العدوان مطبق.

صنعاء ترقب كل تلك التحركات وكان ومازال من اهم شروطها للسلام خروج الاجنبي من كل شبر من اليمن برا وبحرا وجوا وهذا يقصد به هذه التشكيلات الاجنبية اضافة الى السعودي والاماراتي وهذا معلن من قبل صنعاء، ومرار وتكرارا تحدث بهذا السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله وحذر وانذر وقد اعذر من انذر، وتحدث بذلك القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير مهدي المشاط وحذر وانذر وقد اعذر من انذر، وتحدث بذلك وزير الدفاع اللواء محمد العاطفي وقد حذر وتوعد وانذر وقد اعذر من انذر.

والشعب اليمني يتوعد بحرب لن تبقي ولن تذر وبناء على تصريحات قيادة الثورة والقيادة السياسية والعسكرية فإن استمرار الاجنبي بالتواجد في المياه والارض اليمنية يعني ان الحرب القادمة لن تكون بين الشعب اليمني ممثلابصنعاء كطرف وبين السعودية والامارات وادواتهما من طرف اخر انما ستشمل استهداف القواعد والبوارج والسفن الاجنبية اينما وجدت بالمنطقة شرقا وغربا وشمالاوجنوبا حتى بالقرن الافريقي ولن يسمح بالبقاء لقدم اجنبية في اليمن وستقطع وكماقال وزير الدفاع لاتختبروا صبرالشعب اليمني فكل الاهداف المعادية ستكون مستهدفة اياكانت واينما كانت ولايمكن استغلال فترة اللاسلم واللاحرب في السيطرة الاجنبية على المواقع والجزر اليمنية الحساسة ولن تمنح الفرصة لالتقاط الانفاس فبنك الاهداف يتسع حتى بلغ مبلغا بعيدا وابعد مما يتصور الاجنبي الذي يراوغ ويحسب حسابات خاطئة فصنعاء لاتحسب للمواقف الدولية التي تدين وتشجب حسب مصالح الدول الاستعمارية وان حدثت الحرب وهي متوقعة باي لحظة فستكون اوسع نطاقا واكثر وجعا وايلاما وسيندب المعتدون حضهم ويندبون الاهداف التي اتت بهم الى باب المندب.

والعاقبة للمتقين.

اليمن يتمسك بانتصاراته.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

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