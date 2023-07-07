اليمن

اليمن/ صراع المرتزقة في المحافظات المحتلة

81 2023-07-07

هاشم علوي||

 

تعيش المحافظات اليمنية المحتلة صراعا محموما فيما بين ادوات ومرتزقة تحالف العدوان، وحالات انفلات امني يشكل خطرا على المواطنين.

فالمحافظات المحتلة اصبحت على صفيح ساخن في ظل الصراعات والاقتتال والاغتيالات في كل المحافظات والتي يغذيها تحالف العدوان ويذكي جذوتها الصراع السعودي الاماراتي على النفوذ عبر الادوات والمرتزقة.

تشكيلات ومليشيات صنعتها وتدعمها السعودية وتشكيلات ومليشيات صنعتها وتدعمها الامارات ومليشيات صنعتها السعودية والامارات وتدعمها قطر.

صراعات بينية كمابين مليشيات الانتقالي والشرعية وكمابين مليشيات الانتقالي وقبائل شبوة وكما بين مليشيات حزب الاصلاح في مارب وقبائل مارب وكما بين مليشيات عفاش ومليشيات الاصلاح في تعز.

وحملة اغتيالات وتأسيس مجالس فالامارات تؤسس الانتقالي وتعمل على توسعه بالمحافظات المحتلة والسعودية تؤسس مجلس حضرموت وتنزع به نحو الانفصال لقطع حضرموت من الجنوب بحيث لاتكون جنوبية ولايمنية وتثير صراعات فيمابينها وبين النخب الحضرمية ومكونات ميلشاوية متعددة الولاءات، تشضي وصدامات تريق الدماء اليمنية وتفقد المواطن الامان والاستقرار.

مصرع قيادي اصلاحي بالمخا ومقتل قيادي انتقالي في ابين والقاعدة الارهابية تتوعد الجميع بمافيهم دول التحالف وهات ياصراعات.

مليشيا الاصلاح تمزق صور المرتزق الزبيدي ومليشيات الانتقالي تمزق صور العليمي، ومليشيات الاصلاح تمزق صور المرتزق طارق عفاش واطلاق نار في احتفال بمدينة تعز يؤدي الى مقتل واصابة مواطنين وهلع وخوف وهات ياجنان.

كل تلك الاحداث وغيرها تثبت ان المرتزقة بالمحافظات المحتلة لايبحثون عن دولة كمايزعمون استعادة الدولة ولايؤمنون بفكرة الامن والاستقرار انما عبارة عن عصابات ولصوص يتصارعون باشراف دول التحالف العدواني من اجل السيطرة وتوسبع دائرة النفوذ، عصابات تقتتل من اجل بسط النفوذ على حارة في تعز اوسوق في لحج وتقطع الطرقات لسرقة ونهب المسافرين وابتزازهم بالجبايات بالقوة وهكذا هي عصابات المرتزقة تفعل كمايريد الاجنبي الذي منى عدن ان تكون دبي ومنى تعز ان تكون جدة ومنى حضرموت ان تكون سعودية. ومنى مارب ان تكون الدوحة، سقطت امنيات العدوان وادواته وسقطت المحافظات المحتلة في براثن العصابات والاجرام والمخدرات والانفلات الاخلاقي.

مشروع تحالف العدوان وصل الى ان يشكل خطرا على المواطن فلاتنمية ولاكهرباء ولاخدمات ولا امان وامن.

الفوضى التي صنعها الاحتلال السعودي الاماراتي هي الهدف للاستمرار في البقاء والسيطرة على الموانئ والجزر والثروات الوطنية.

اشاعة الفوضى والبطالة حتى لايجد الشباب سوى طريق الالتحاق باحدى تلك المليشيات المتصارعة.

مشهد مخجل ان تظل القوى الوطنية تتجاهل الوضع بالمحافظات المحتلة ان بقيت هناك قوى وطنية.

اللافت بالمشهد عودة المرتزقة حيدر ابوبكر العطاس وفادي باعوم وابن علي سالم البيض للالتحاق بادوات ومرتزقة العدوان.

المواطن بالمحافظات المحتلة طحنته الحالة المعيشية ويتوق للخلاص من براثن العصابات ومليشيات الاحتلال السعودي الاماراتي التي تمعن بالتضييق على المواطن في البر والبحر.

خلاصة الكلام لابد من التحرك لانقاذ المحافظات المحتلة من بين ايدي المحتل وادواته ومليشياته وعصابات الارهاب والاجرام..

عاش اليمن حرا ابيا حرا مستقلا.

تحرير الارض من الاحتلال السعودي الاماراتي الاجنبي واجب وطني وديني واخلاقي.

اليمن ينتصر.. العدوان يحتضر.

الحصار ينكسر  .

الله اكبر.. الموت لامريكا. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ صراع المرتزقة في المحافظات المحتلة
اليمن/ السهل الممتنع 5 الكائن الطالب
اليمن/ الهدنة أخطر من الحرب والعدوان...
محاسبة صهاينة السويد بقطع امدادات الطاقة  
اليمن/ سلام العيد !!
اليمن/ لماذا يتوقف برنامج نزع الالغام عن نشاطه؟؟؟؟
اليمن/ السهل الممتنع.. الكائن الأعزب..!
الحج السلمي اولهم عند الحجر الاسود وآخرهم في صنعاء..
اليمن/ القاضي العنسي.. في طي النسيان !!
اليمن/ اختتام المراكز الصيفية بنجاح ومازال اعلام العدوان منزعج!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك