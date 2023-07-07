اليمن/ صراع المرتزقة في المحافظات المحتلة

هاشم علوي||

تعيش المحافظات اليمنية المحتلة صراعا محموما فيما بين ادوات ومرتزقة تحالف العدوان، وحالات انفلات امني يشكل خطرا على المواطنين.

فالمحافظات المحتلة اصبحت على صفيح ساخن في ظل الصراعات والاقتتال والاغتيالات في كل المحافظات والتي يغذيها تحالف العدوان ويذكي جذوتها الصراع السعودي الاماراتي على النفوذ عبر الادوات والمرتزقة.

تشكيلات ومليشيات صنعتها وتدعمها السعودية وتشكيلات ومليشيات صنعتها وتدعمها الامارات ومليشيات صنعتها السعودية والامارات وتدعمها قطر.

صراعات بينية كمابين مليشيات الانتقالي والشرعية وكمابين مليشيات الانتقالي وقبائل شبوة وكما بين مليشيات حزب الاصلاح في مارب وقبائل مارب وكما بين مليشيات عفاش ومليشيات الاصلاح في تعز.

وحملة اغتيالات وتأسيس مجالس فالامارات تؤسس الانتقالي وتعمل على توسعه بالمحافظات المحتلة والسعودية تؤسس مجلس حضرموت وتنزع به نحو الانفصال لقطع حضرموت من الجنوب بحيث لاتكون جنوبية ولايمنية وتثير صراعات فيمابينها وبين النخب الحضرمية ومكونات ميلشاوية متعددة الولاءات، تشضي وصدامات تريق الدماء اليمنية وتفقد المواطن الامان والاستقرار.

مصرع قيادي اصلاحي بالمخا ومقتل قيادي انتقالي في ابين والقاعدة الارهابية تتوعد الجميع بمافيهم دول التحالف وهات ياصراعات.

مليشيا الاصلاح تمزق صور المرتزق الزبيدي ومليشيات الانتقالي تمزق صور العليمي، ومليشيات الاصلاح تمزق صور المرتزق طارق عفاش واطلاق نار في احتفال بمدينة تعز يؤدي الى مقتل واصابة مواطنين وهلع وخوف وهات ياجنان.

كل تلك الاحداث وغيرها تثبت ان المرتزقة بالمحافظات المحتلة لايبحثون عن دولة كمايزعمون استعادة الدولة ولايؤمنون بفكرة الامن والاستقرار انما عبارة عن عصابات ولصوص يتصارعون باشراف دول التحالف العدواني من اجل السيطرة وتوسبع دائرة النفوذ، عصابات تقتتل من اجل بسط النفوذ على حارة في تعز اوسوق في لحج وتقطع الطرقات لسرقة ونهب المسافرين وابتزازهم بالجبايات بالقوة وهكذا هي عصابات المرتزقة تفعل كمايريد الاجنبي الذي منى عدن ان تكون دبي ومنى تعز ان تكون جدة ومنى حضرموت ان تكون سعودية. ومنى مارب ان تكون الدوحة، سقطت امنيات العدوان وادواته وسقطت المحافظات المحتلة في براثن العصابات والاجرام والمخدرات والانفلات الاخلاقي.

مشروع تحالف العدوان وصل الى ان يشكل خطرا على المواطن فلاتنمية ولاكهرباء ولاخدمات ولا امان وامن.

الفوضى التي صنعها الاحتلال السعودي الاماراتي هي الهدف للاستمرار في البقاء والسيطرة على الموانئ والجزر والثروات الوطنية.

اشاعة الفوضى والبطالة حتى لايجد الشباب سوى طريق الالتحاق باحدى تلك المليشيات المتصارعة.

مشهد مخجل ان تظل القوى الوطنية تتجاهل الوضع بالمحافظات المحتلة ان بقيت هناك قوى وطنية.

اللافت بالمشهد عودة المرتزقة حيدر ابوبكر العطاس وفادي باعوم وابن علي سالم البيض للالتحاق بادوات ومرتزقة العدوان.

المواطن بالمحافظات المحتلة طحنته الحالة المعيشية ويتوق للخلاص من براثن العصابات ومليشيات الاحتلال السعودي الاماراتي التي تمعن بالتضييق على المواطن في البر والبحر.

خلاصة الكلام لابد من التحرك لانقاذ المحافظات المحتلة من بين ايدي المحتل وادواته ومليشياته وعصابات الارهاب والاجرام..

عاش اليمن حرا ابيا حرا مستقلا.

تحرير الارض من الاحتلال السعودي الاماراتي الاجنبي واجب وطني وديني واخلاقي.

اليمن ينتصر.. العدوان يحتضر.

الحصار ينكسر .

الله اكبر.. الموت لامريكا. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

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