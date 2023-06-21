اليمن

اليمن/ القاضي العنسي.. في طي النسيان !!


محمد صالح حاتم ||

 

تمتلك اليمن موروثا زراعيا كبيرا، يمتد لآلاف السنوات، هذا الموروث هو ناتج للخبرة التي توارثها الآباء  والأجداد منذ قرون.

عندما نتكلم عن الموروث الزراعي اليمني ، فإن هذا يقترن باسم القاضي يحيى بن يحيى العنسي عالم الفلك والخبير بالموروث الزراعي اليمني الذي افنى حياته في جمع وتدوين الموروث الزراعي اليمني من معظم محافظات ومدن وعزل وقرى الجمهورية اليمنية، دون أقوال الحكيم اليماني علي ولد زايد، والحميد بن منصور، وغيرهم من الحكماء والعلماء بالزراعة ومواقيتها.

هذا الرجل ألف العديد من المؤلفات، طيلة  خمسين عاما، لكنه للأسف الشديد لم يتم الاهتمام به وبمؤلفاته، فلم تكلف نفسها وزارة الزراعة والري خلال العقود الماضية بطباعة مؤلفاته الزراعية ..

ولم تهتم به شخصيا، ولم تدرس مؤلفاته رغم أهميتها، والكل يعتمد عليها من دكاترة الجامعات والباحثين والدارسين والمؤلفين في إعداد الأبحاث والدراسات والكتب  المرتبطة بالمعالم والمواقيت الزراعية..  وإعداد التقاويم الهجرية السنوية، وتحديد مواعيد بداية الأعوام والأشهر الهجرية والميلادية.

ما جمعه ودونه  القاضي العنسي وألفه يثبت مدى حكمة الإنسان اليمني الذي لم يكتف بزراعة الأرض وحصاد ما اثمرت، بل عمل على تطوير وابتكار انظمة زراعية جديدة، ساعدته على التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج..

 ليس هذا وحسب، بل عمل على تحديد مواعيد ومواقيت زراعية لكل محصول وكل صنف زراعي، فحدد متى يزرع، ونوع ما يزرع، ومواعيد العمليات الزراعية لكل محصول، واستفاد من النجوم والقمر، فقسم السنة إلى مواسم ومواقيت ومعالم زراعية، فكانت الاشهر الحميرية القديمة تسمى بالمواسم الزراعية ومنها «ذو القياض، و...  »   هذه الاسماء زراعية خير شاهد على هوية اليمن الزراعية وارتباطه بها، واهميتها لدى الانسان اليمني قديما.

الموروث الزراعي اليمني يعد دستورا ونظاما زراعيا محكما ومنظما ، حدد كل شيء وفصل كل ما يتعلق بالزراعة ومواعيد سقوط الامطار، وكذلك توزيع وتقسيم مياه الغيول والانهار كانت محددة بالمنازل الشمسية والقمرية.

واليمنيون هم أول من ابتكر انظمة الري، وهم من بنى وشيد السدود والحواجز والخزانات والسواقي والبرك المائية..

 هذه الحضارة وهذا التاريخ العريق الذي نفتخر ونعتز به، يحتاج منا اليوم أن نستعيده وأن نحافظ عليه ونحميه..

 ومنه الموروث الزراعي الذي وجد على شكل حكم واشعار واقوال حكيمة  والذي جمعه  القاضي يحيى بن يحيى العنسي -حفظه الله- واطال بعمره ونفع بعلمه الذي جمع معظم الموروث الزراعي من مختلف المحافظات والمناطق اليمنية ودونها في مؤلفات منها: «كتاب المواقيت الزراعية في اقوال علي بن زايد والحميد بن منصور وآخرين، كتاب التراث الزراعي ومعارفه في اليمن، لوحة الدليل العلمي للتعرف على نجوم المعالم الزراعية في اليمن، التقويم الزراعي الحميري في اليمن، كتاب التراث الزراعي ومعارفه في اليمن اربعة اجزاء، كتاب معرفة علم المواقيت، كتاب التقويم الهجري ومايوافقه ميلادي لمدة 2000 سنة، بحث في التدواي بالأعشاب، تقاويم بأشكال متنوعة ومختلفة وأفكار وأساليب متنوعة من حيث الفكرة»..

 هذه المؤلفات الكثيرة والمهمة للاسف الشديد لم تلق الاهتمام بطباعتها وتوزيعها ليستفاد منها، وما طبع منها سابقا كان على حساب جهات خارجية لا نريد ذكرها.

اليوم وفي ظل التوجه الجاد من قبل القيادة الثورية والسياسية للاهتمام بالقطاع الزراعي،  فقد تم التوجية من قبل رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا بطباعة كتاب الموروث الزراعي ومعارفه في اليمن اربعة اجزاء والدائرة الفلكية ، بتمويل قطاع التسويق والإنتاج الزراعي بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والذي اوشكت على اكتمال  الطباعة بمتابعة من الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي.

ما يهمنا هنا هو : هل حان الوقت أن يلاقي القاضي يحيى بن يحيى العنسي الاهتمام والتقدير  والرعاية من قبل وزارة الزراعة والري قبل أن يموت، وعندها نكتفي ببيان نعي نذكر فيه مناقبه وفضله ومؤلفاته، ونسرد سيرته في وسائل الاعلام .. ؟!

وهل حان الوقت أن يتم طباعة باقي مؤلفاته الزراعية، وأن يدرس الموروث الزراعي اليمني لطلاب المدارس والكليات الزراعية.. ؟!.

فالاهتمام بالقاضي يحيى العنسي يعد دليلا على الاهتمام بالموروث الزراعي، وبرهان حقيقي على الحفاظ  على الموروث الزراعي وحمايته.

رسالة نتمنى أن تصل إلى المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي والموروث الزراعي اليمني.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ القاضي العنسي.. في طي النسيان !!
اليمن/ اختتام المراكز الصيفية بنجاح ومازال اعلام العدوان منزعج!
تصحيح مسار العمل التعاوني في اليمن
نساء يمنيات معتقلات في سجون مأرب..اولويات الافراج والتحرير
تكشف اهداف تقسيم اليمن
تحركات امريكية تحرض المرتزقة على عرقلة السلام في اليمن
3000 يوم من الصمود الأسطوري والإنتصار اليمني على قوى الإستكبار العالمي !!
مآئة عام واليمن في حصار ...
الى أميركا..ومتى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟!
اليمن/ الأمم المتحدة نكثت بوعدها الجديد لتفريغ خران صافر؟؟؟!!!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك