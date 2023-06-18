اليمن

نساء يمنيات معتقلات في سجون مأرب..اولويات الافراج والتحرير

87 2023-06-18

هاشم علوي ||

 

سميرة مارش احدى النساء اليمنيات المحررات من سجون حزب الاصلاح في مدينة مارب والتي اطلق سراحها ضمن عملية تبادل الاسرى الاخيرة مقابل اربعة من المرتزقة الجواسيس المعتقلين في صنعاء والذين كانت قدصدرت ضدهم احكام قضائية، والتي اختطفت من مدينة الحزم بالجوف وتم نقلها الى سجن الامن السياسي بمدينة مارب وقضت فيه خمس سنوات بدون محاكمة.

سحر عبدالمحسن امرأة مصرية زوجة لمواطن يمني جاءت للقاء زوجها عبر مطار سيئون وتم اعتقالها واختطافها واقتيادها الى سجن الامن السياسي بمدينة مارب، امرأة يمنية من بيت الجنيد واخرى من بيت الكبسي واخريات تم اختطافهن من مدينة مارب على خلفية سفرهن للحصول على جواز سفر واخريات تم اختطافهن من الطريق اثناء ذهابهن للسفر برا الى السعودية لاداء العمرة اوالحج واخريات مختطفات تم ايداعهن سجون عدن كن في طريقهن للسفر الى خارج اليمن وغيرهن طالهن الاختطاف والاخفاء القسري وامضين ومازلن يقضين سنوات تحت التعذيب الجسدي والنفسي والاخفاء القسري على يد مرتزقة حزب الاصلاح الاوساخ في مارب اوتحت سياط الخونة المرتزقة الانجاس الانتقالي.

هذه الاعمال والاعتداء على النساء تمثل عيب اسود لدى الشعب اليمني والمساس بالمرأة اليمنية يعتبر مساس بقيم واخلاقيات المجتمع اليمني ولايجوز التقطع للمرأة واختطافها مهما كانت الاسباب مادامت لم ترتكب جرم اوجريمة.

اليوم وفي ضل التفاوض الذي تشرف عليه الامم المتحدة والصليب الاحمر في مدينة عمان بالاردن بين وفد صنعاء ووفد حكومة المرتزقة احذية السعودية والامارات لابد ان تكون النساء اليمنيات المختطفات والمعتقلات في سجون الاصلاح والانتقالي حاضرة وبقوة لارغام الانذال على ادراجهن ضمن الصفقة القادمة التي من المعتقد بانها ستشمل الف واربعمائة من الطرفين.

هؤلاء المرتزقة ملئوا الدنيا ضجيجا حول المعتقل المرتزق محمد قحطان ولم يخجلوا من اختطاف النساء اليمنيات وغيرهن ونساؤهم يعشن في صنعاء واسرهم واولادهم وبناتهم في صنعاء لم يمسو بسوء ولم يحصل لهم اي ايذا اومضايقات بسبب مواقف ذويهم.

هولاء الخسيسين تجردوا من الاخلاق والقيم والمبادى والاعراف وتحللت منهم الانسانية وتجردوا من يمنيتهم وقبائلهم التي تعيب هذه الافعال المزرية.

وفد اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى تخوض مفاوضات كبيرة مع المرتزقة من اجل تلك المختطفات واللائي يحسبهن المرتزقة اسيرات حرب يجب التفاوض حولهن ومن المفترض ان يطلق سراحهن بدون قيد اوشرط ان يمتلك المرتزقة في مارب ذرة اخلاق ولايدخلن في اطار التحاور والتبادل لانهن لسن اسيرات حرب انما مختطفات من الطرقات ومخفيات قسرا يخضع اهلهن لابتزاز من قبل المرتزقة حتى ان الاسرى اصبحوا مصدر دخل للمرتزقة عبر التواصل مع اهاليهم لابتزازهم بحوالات مالية كبيرة ترسل شهريا الى سجون مارب اوسجون المرتزقة بالمحافظات المحتلة فخروج اسير من اسرى الجيش واللجان الشعبية يمثل خسارة للسجانين، فهولاء باعوا شرفهم وعرضهم وباعوا الاسرى ولابد من الضغط لاطلاق كل المختطفات والمعتقلات اليمنيات من سجون مارب وغيرها وليكن جميعهن مقابل الخائن الاصلاحي محمد قحطان.

الشعب اليمني ينتظر ان تسفر المفاوضات التي طالما تهرب منها حزب الاصلاح واعاق الزيارات المتبادلة للسجون في مارب وصنعاء ويقوم باخفاء الاسرى الذين قام المرتزقة بتعذيبهم حتى الاعاقات والاصابات المزمنة المرتزق يخاف الفضيحة امام المنظمات الدولية ولكن الله يفضحه.

وكل مختطفة يطلق سراحها تمثل فضيحة للمرتزقة وبقاؤها يمثل افضع الفضائح.

سميرة مارش الحرة المحررة وسحر عبدالمحسن تحدثتا عن اساليب وحشية من التعذيب مازالت تخضع له بعض الحرائر اليمنيات اللاتي لابد ان تثمر هذه الجولة من المفاوضات بتحريرهن وليكن بمقابل المرتزق الاصلاحي محمد قحطان.

مالم فدخول مارب وتحريرها اولى الاولويات وليكن المرتزق العرادة اول المقبوض عليهم.

وسير الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ولله عاقبة الامور.

 

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