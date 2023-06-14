اليمن

اليمن/ الأمم المتحدة نكثت بوعدها الجديد لتفريغ خران صافر؟؟؟!!!

49 2023-06-14

عدنان علامه  ||


/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

 

نكثت الأمم المتحدة بوعدها مجددًا بالبدء بتفريغ خزان صافر هذا الأسبوع، وبدلًا من الإعلان عن البدء بعمليات التفريغ؛ فقد أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه تم يوم الاثنين الماضي تدبير التغطية التأمينية لعملية تفريغ خزان "صافر" النفطي المتهالك قبالة اليمن.

ووصف البرنامج ذلك في بيان بأنه "خطوة محورية لبدء عملية النقل من سفينة إلى سفينة" في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف الحيلولة دون تسرب 1.14 مليون برميل من الخام في البحر الأحمر.

فقد أثبتت الوقائع أن الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي كانا يكذبان ويسوفان ويماطلان الأمور حتى إستلام مبلغ 29 ملیون دولار من المانحين؛ ولمّا وصل المبلغ إليهما    أعلنا عن ذلك ولكنهما تجاهلا الإعلان عن تاريخ البدء الفعلي بتفريغ خزان صافر الذي كان متوقعًا  مطلع هذا الأسبوع.

وقد توقعت في مقالي السابق حول الموضوع أن لا تفي الأمم المتحدة بوعدها الجديد بتفريغ الخزان صافر في هذا الأسبوع. حتى الآن لم أستطيع تبرير تأخير الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي البدء بتفريغ خزان صافر بعد إنتفاء حجة عدم توفر الأموال اللازمة لذلك!!!

لقد أكدت الأمم المتحدة عدم مصداقيتها وشفافيتها بتصرفاتها؛ فكان من الأجدى أن يتزامن الإعلان عن إستلام المبلغ المتبقي للبدء بأعمال التفريغ مع الإعلان الفعلي عن إنتفاء حجج الأمم المتحدة  بالتأخير في تنفيذ تفريغ أكبر قنبلة بيئية في العالم.

أنقل إليكم مناورات الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين  لتأمين مبلغ 29 مليون دولار وبحب إعترافها :-

1- 30 آيار/مايو 2023

[الإبتزاز الأممي الصريح للتذكير  بضرورة دفع مبلغ 29 مليون دولار]

 عقد مسؤولان أمميان رفيعا المستوى مؤتمرا صحفيا حول تفاصيل وصول سفينة دعم لبدء عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة العملاقة "صافر" - الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر - إلى سفينة أخرى.

أخيم شناينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال إن هذه العملية، التي تعد تجسيدا مهما للعمل متعدد الأطراف، ستمنع حدوث كارثة تسرب نفطي هائلة بتكلفة لا تضاهي ما قد يتطلبه تنظيف تسرب بهذا الحجم. وقال شتاينر للصحفيين في نيويورك إن التكلفة الإجمالية للعملية، المكونة من مرحلتين، تقدر بنحو 142 مليون دولار لتأمين نقل النفط من صافر إلى سفينة أخرى تُسمى نوتيكا.

وأشار إلى الحاجة إلى 14 مليون دولار لم يتم الحصول عليها حتى الآن لإكمال المرحلة الحالية من العمل، بالإضافة إلى 15 مليون دولار أخرى.

2- 07 حزيران/يونيو 2023

[الوعد ببدء تفريغ خزان صافر هذا الأسبوع وقد مرت 3 أيام منه]

أعلنت الأمم المتحدة  أن عملية تفريغ خزان "صافر" المتهالك والعائم قبالة رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن، إلى السفينة البديلة (Nautica) ستبدأ الأسبوع القادم، ومن المقرر أن تستغرق العملية نحو أسبوعين.

جاء ذلك على لسان رئيس الدعم القطري ومكتب الأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جانثوماس هيمسترا، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أمس.

وقال هيمسترا: "من المقرر أن تبدأ سفينة الدعم المتخصصة إنديفور (Ndeavor) عملية ضخ النفط من خزان صافر إلى السفينة البديلة (نوتيكا) الأسبوع المقبل، كما هو مخطط لها".

3-  12 حزيران/يونيو 2023

[الإعلان الأممي عن  تدبير التغطية التأمينية لعملية تفريغ خزان "صافر" النفطي المتهالك قبالة اليمن]

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه تم اليوم الاثنين تدبير التغطية التأمينية لعملية تفريغ خزان "صافر" النفطي المتهالك قبالة اليمن.

ووصف البرنامج ذلك في بيان بأنه "خطوة محورية لبدء عملية النقل من سفينة إلى سفينة" في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف الحيلولة دون تسرب 1.14 مليون برميل من الخام في البحر الأحمر.

فهذه الوقائع تثبت بشكل يقيني بأن مصداقية وشفافية الأمم المتحدة مشكوك بها؛ كانت تناور وتعطي الوعود الكاذبة لتستلم المزيد من الأموال. ولما حققت مرادها من خلال مناوراتهأ وتأمين كل سنت من التكلفة المتوقعة لتفريغ خزان صافر؛ تنصلت من إعطاء موعد فعلي  للبدء في عمليات التفريغ.

وبناءً عليه فالأمم المتحدة تتحمل كامل المسؤولية عن أي حادث قد ينجم عن التأخير في تفريغ خزان صافر، وساعتئذ لن ينغع الندم.

 

وإن غدًا لناظره قريب

 

14 حزيران/يونيو 2023

 

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