اليمن/ لاغرابة ان يهاجم الرئيس المشاط من ابواق العدوان

هاشم علوي ||

تابعت اخبار ان وسائل اعلام العدوان تشن حملة مسعورة ضد رئيس المجلس السياسي الاعلى المشير الركن مهدي المشاط وتابعت بعض الكتابات المتضامنة والتي تصدت بحملة مضادة ضد العدوان وادواته.

الحقيقة انها ليست المرة الاولى التي تشن فيها ابواق العدوان حملة اعلامية ضد الرئيس المشاط انما هي حرب اعلامية شرسة تخوضها آلة الاعلام المأجور ضد القيادة اليمنية الثورية والسياسية والعسكرية وضد الشعب اليمني بأكمله وضد ماهوجميل في اليمن المهم ان تتحرك تلك الابواق حسب موجهات اللجنة الخاصة الممولة للعدوان والحصار.

تحدثنا كثيراً عن الحملة الاعلامية المسخرة لخدمة اهداف العدوان على الشعب اليمني والتى اتخذت الكذب والتضليل نهجها فكل مايبث في قنوات العدوان سواء كانت الممولة سعوديا اواماراتيا اوامريكيا وصهيونيا انما يصدر من غرفة عمليات واحدة تفبرك الاخبار وتسرد الكذب وتسوق التشويه وتنشر التضليل.

منذ بدأ المسيرة القرأنية وانطلاقتها على يدالسيد الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي انطلقت معها حملة تشويه واكاذيب واراجيف وتساقطت كلها، ومع ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر رافقتها حملة تشويه واكاذيب واراجيف وتساقطت كلها، ومع بدء العدوان على الشعب اليمني رافه حملة اعلامية تسوق للعدوان واهدافه وتشوه الذين تصدوا للعدوان ودافعوا عن البلد والشعب بمافيهم قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وتساقطت اهداف العدوان وسقط معها اعلامهم وعتاولة المحللين والمسوقين لتظليل تحالف العدوان باعتراف الكثير من الابواق بانهم فشلوا في تشويه صنعاء وانهم كانوا يداروا من قبل اللجنة الخاصة ومن غرف عمليات التحالف.

ولهذا فتحالف العدوان لم يستثن احدا من حملته الاعلامية التي تسوق الكذب وتزور الحقائق وهي حولت اطفال ضحيان الى قيادات ايرانية وهي التي سوقت بان قصف الصالة الكبرى كانت من داخل الصالة وكثيرة هي الاكاذيب التي تسوقها ابواق العدوان وادواته.

حسب مااتابع فان قنوات الحدث الاصغر الممولة من السعودية وقنوات الاخوان هي اوسخ القنوات التي تتلذذ بمعاناة الشعب اليمني وتستخدمها لاغراض دنيئة اكثر من غيرها من الابواق.

فالاعلام المعادي للشعب اليمني هويعادي بطبيعة الحال قيادته ولهذا فهي تستهدف القيادات اليمنية التي تقود دولة حقيقية وتقف على مؤسسات رسمية تحمي الدولة ومؤسساتها واستطاعت ان تحافظ على مؤسسات الدولة المستهدفة بالانهيار من الداخل في ضل الحصار وقطع المرتبات فهذه الدولة فيها مجلس سياسي اعلى منسجم يقود الدولة بثقة ويواجه العدوان والحصار بحنكة واقتدار وفيها حكومة تتحمل المسؤولية باقتدار في مواجهة العدوان والحرب بشتى صنوفها العسكرية والاقتصادية والاعلامية وتدير المؤسسات بالامكلنيات المتاحة ومع هذا استطاعت ان تحقق انتصارات كبيرة في مواجهة اكثر من سبعة عشر دولة منها اقوى الدول واغنى الدول بالعالم ومجلس نواب يمارس اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية ويناقش هموم الناس ويراقب ويحاسب الحكومة وشعب مجاهد وصابر ومتوكل على الله في مواجهة العدوان وتحمل الحصار من اجل الكرامة والعزة والسيادة، ولهذا قدم التضحيات وقوافل الشهداء والجرحى ومازال العطاء مستمر.

واذا يممنا وجهتنا الى وضع المرتزقة وحكومة العملاء فهم في حالة تشرذم وتفكك وتنافر وتقاتل يستخدمهم السعودي والاماراتي بمايحقق اهدافه من العدوان على الشعب اليمني.

قائد الثورة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله يناله الكثير من الشتائم والالفاظ البذيئة التي ينطق بها الساقطون في اعلام العدوان وادواته والمسيرة ترمى بافضع الالفاظ المكذوبة ومع هذا يتساقطون امام قائد الثورة وامام رئيس الجمهورية كما سقطوا عنداقدام الشعب اليمني فلا غرابة في ذلك الاستهداف الاعلامي الساقط لقيادة الثورة ولرئيس الجمهورية وكل وطني حر تصدى للعدوان وواجه الحصار بارادة صلبة وموجهات واضحة نحوالعزة والكرامة والسيادة والاستقلال.

تعرية الرئيس المشاط للسعودية ومن خلفها بوم الشؤم الولايات المتحدة الامريكية التي تعيق اي تقدم في ملف السلام السبب في تنفيذ الحملة الاعلامية ضد الرئيس ومحاولات اظهار صنعاء غيرجادة لتحقيق السلام باساليب كثيرة وهذا ليس جديدا ولامستغربا فالقافلة تسير والكلاب تنبح.....

الذي بيته من زجاج لايرمي بيوت الاخرين.

فكلنا المشاط وكل الصواريخ بيد المشاط فلاتختبروا صبرنا... هناك استحقاقات كثيرة وكبيرة تتطلبها مرحلة السلام والا فالعودة للحرب اوجب. فلن يلتفت لترهاتكم ولانامت اعين المنافقين والمرجفين،

وقداعذر من انذر.

اليمن ينتصر.. العدوان يحتضر.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

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