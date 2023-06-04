اليمن/ التطرف الى حدالاجرام بين الاصلاح والانتقالي

هاشم علوي||

العدوان السعوصهيوامريكي على الشعب اليمني كشف الاقنعة واسقط ادواته في مستنقع الاجرام فمن يؤيد قتل شعبه وتدمير وطنه مجرم كبير وخائن معتق وعميل مرتزق.

في بداية العدوان اعلن حزب التجمع اليمني للاصلاح تأييد العدوان على الشعب اليمني وظهرت في اطار المواقف المؤيدة لقتل الشعب اليمني اصوات نشاز متطرفة تدعوا الى اجتثاث انصار الله من اليمن والصاق ابشع الاكاذيب والتهم بهم حتى تساقطت كل العناوين وتكشفت كل الاباطيل حتى ظهرت ابواق اكثر تطرفا ودموية وجرأة على الله ومنهم الزنداني الذي قال ان عاصفة الحزم واجب ديني وصعتر المرتزق العميل ذهب ابعد من ذلك حيث قال( بان عاصفة الحزم بأمر الله)( وان الشعب اليمني خمسة وعشرون مليون نسمة فليقتل اربعة وعشرون مليون ويبقى مليون) ويقصد بالمليون الباقي هم اعضاء حزب الاصلاح وداعش والقاعدة.

هذا التطرف الخطير الذي اتجه نحوه حزب الاصلاح لم يأت من فراغ انما من عقيدة تعبوية دموية ارهابية مارست القتل والتفجيرات والاغتيالات من اجل ازاحة الخصوم السياسيين حتى وصلت الى مرحلة قتل شعب باكمله حتى تعود للسلطة وتستأثر بالسلطة.

هذه النزعات الاجرامية لدي قيادات الاخوان ظهرت لدى قيادات مجلس الامارات الانتقالي فلامانع لديهم من قتل الشعب اليمني ولا التطبيع مع الكيان الصهيوني المهم الوصول لوهم دولة لااساس تاريخي لها تحت مسميات ومشاريع تهدف الى تمزيق وتقسيم اليمن خدمة للاجنبي.

مثل تلك الخزعبلات التى لاتصدر سوى من عقول معتوهة وتافهة رأت بالارتزاق منفعة صغيرة باعت من اجلها كل القيم والاخلاق والمبادئ فالانتقالي لايختلف عن الاصلاح في عقليته الخيانية والارتزاقية والاجرامية فعندما تسمع الخاىن بن بريك الذي نصبته الامارات رئيس جمعية الانتقالي وهو يقول على الفضائيات (مستعدون لابادة شعب الجنوب ونحن معهم ولايعود الوضع الى ماكان عليه ايام النظام السابق) ويقصد بذلك عهد الوحدة اليمنية فمثل هذا التفكير وهذه العقليات لاتختلف عن تطرف صعتر والزنداني ولا داعش والقاعدة وهذا التفكير لايعبر عن ارادة الشعب اليمني سواء في المحافظات الجنوبية المحتلة التي يقصدها الخائن بن بريك او الشعب اليمني بأكمله الذي يقصده صعتر، فمثل هؤلاء الخونة يقولون مايحاولون به اثبات ولاؤهم لاسيادهم اعداء اليمن وهم ليسو سوى ابواق تسبق الاجنبي بالتصريح اوالجراة للتصريح بمثل هذه الاقوال الفجة التي تعري وتكشف حقيقة المرتزقة ادوات الامارات والسعودية سواء تدثروا بالغطاء الديني او تلبسوا ثوب العلمانية الاماراتية فجميعهم خدام الاجنبي بتفكير نفسي وخلفي الطوفات.

هذه العقليات سقطت بسقوط عاصفة الحزم وستسقط مع سقوط مشروع الانفصال الذي يروج له مجرمي الانتقالي.

سقطت الاقنعة وتكشفت المواقف وتعرت الدعوات الى قتل الشعب اليمني وسقطت عناوين عاصفة الحزم واعادة الامل واعادة الشرعية امام صمود الشعب اليمني الذي قهر الكبر السعودي الاماراتي والعنجهية الانجلوسكسونية . عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا موحدا.

اليمن ينتصر.. العدوان يحتضر.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

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