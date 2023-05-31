اليمن

لماذا الرئيس المشاط؟!


عبدالملك سام ||

 

قد نتفق أو نختلف على محبة شخص، ولكن أرآئنا لا تغير في الواقع شيء؛ فالخير والشر قيم ثابتة، وإن أختلفت الآراء حولها، وهناك من يسوئه أن يرى الخير فقط لأنه خير، ولكن رأيه هذا لا يغير من طبيعة الخير وأثره..

مما يستحق الضحك عندما تسمع بعض السفهاء وهم يستشيظون غضبا من مواقف الرئيس المشاط، خصوصا وهو يتحدث عن حتمية إنتصار اليمن وهزيمة العدوان، أو عندما يطلق التهديدات في وجه أنظمة الإستكبار المتغطرسة؛ فلأن هؤلاء فاقدين للنخوة، فهم يعتقدون أن الآخرين مثلهم يؤلّهون أمريكا التي هي في نظرهم كل شيء، ونسوا أن المشاط خريج مدرسة قرآنية تعتبر أمريكا قشة في ملك الله.

طبعا مواقف الساسة الأمريكيين المتغطرسين لا تختلف كثيرا، وقد جن جنونهم وهم يسمعون التصريحات النارية للرئيس المشاط، وهذا ما جعلهم يوعزون لغلمانهم أن يقوموا بحملة إعلامية ضد الرئيس المشاط! فالتضليل هو لعبة ألهة الشذوذ أمريكا، ونسي هؤلاء أنهم بهذا يثبتون لنا بأن العملاء لا يفقهون شيئا عندما يقولون أن أمريكا لا تبالي بكلام قادتنا، بل أنها تبالي وتسمع وتتألم!

الحملة الإعلامية ضد الرئيس مهدي المشاط شهادة للرجل لا عليه؛ فهي دليل على أنه على النقيض منهم، ومن الطبيعي أن الأراذل يكرهون الشخص الشريف، ولذلك فإن حملتهم وجهودهم ضاعت هباء، وأثرها سيكون عكس ما يرجون، وبالتالي فإن الشعب سيلتف أكثر حول رئيسه الشجاع الشريف.  

مما يدفعنا للوقوف مع الرئيس المشاط هو أنه تحمل المسؤولية في فترة عادة ما يتهرب فيها كل السياسيين، ولأنه برغم الإجراءات الأمنية التي تفرض عليه أن يتوارى عن الأنظار إلا أنه لم يتوانى عن الظهور والتحرك، بل وإطلاق التهديدات والمواقف القوية في وجه صلف وغطرسة أكثر الدول شرا في العالم، وهي مواقف يتردد في إطلاقها ملوك ورؤساء وقادة دول كثر حول العالم رغم فارق الإمكانيات، وهذا ما شجع قادة دول اخرى على التجرؤ لإطلاق مواقف مشابهة لم يطلقوها من قبل!

نحن إذن أمام مدرسة جديدة يتعلم منها الأخرون الأنفة والعنفوان، وستطرأ تغيرات حديثة على اللغة السياسية التقليدية التي ملتها الشعوب المقهورة التي كانت عاجزة عن التعبير عن مظلومياتها، وبالتأكيد فإن السياسيين سيتفاجئون أكثر وهم يرون ردة الفعل العاجزة لأنظمة الإستكبار والتي أصبحت الحملات الإعلامية الرخيصة والمؤامرات هي أعلى ما يمكن أن تصل إليه!

بلى {وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا}، ومحاولة النيل من قياداتنا ونحن في خضم معركة التحرر لن تزيدنا إلا إلتفافا حولهم، ولن تزيدنا هذه الحملات الزائفة إلا إصرارا على المطالبة بجميع حقوقنا، أو سننتزعها إنتزاعا.. والعاقبة للمتقين.

 

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