اليمن/ العسل مورد اقتصادي هام

محمد صالح حاتم ||

يعد العسل اليمني من أشهر أنواع العسل في العالم والذي يمتاز بجودة عالية ومذاق فريد كسبته شهرته العالمية.

هذا التميز وهذه الجودة جاءت نظرا لما تمتاز به البيئة اليمنية من تنوع وتعدد في أشجارها ومنها شجرة السدر التي تنمو في مختلف المحافظات اليمنية.

ويعد العسل اليمني أحد سفراء اليمن المعترف بهم عالميا إلى جانب البن، وذلك لتفرده بمذاق وجودة عالية...

قطاع النحل في اليمن قطاع كبير يشتغل فيه أكثر من 100ألف نحال يعتمدون عليه، ويعد مصدر دخلهم، وهذا يجعل الاهتمام به والعمل على تنميته وتطويره من الأمور المهمة.

كما أن العسل اليمني لو تم استغلاله الاستغلال الأمثل سيصبح مورد اقتصادي كبير يرفد الخزانة العامة للدولة بمئات الملايين من العملة الصعبة.

تأثر قطاع العسل في اليمن بسبب الحرب والعدوان والحصار بشكل كبير، من الخلال القصف المباشر للنحالين وخلايا النحل، وصعوبة التصدير للخارج.

ويواجه قطاع النحل والعسل في اليمن عدة تحديات ساهمة في تدني كميات الإنتاج، ومنها الاحتطاب الجائر للأشجار في مختلف المحافظات اليمنية وهي ظاهرة ازدادت في الآونة الأخيرة وهذا يتطلب الوقوف مع هذه الظاهرة وإيجاد حلول للحد منها، ومن تلك التحديات هي المبيدات الزراعية التي تسبب في نفوق أعداد هائلة من خلاياي النحل، وقد اشتكى عدة مزارعين من نفوق خلاياهم بسبب الرش العشوائي للمبيدات وعدم مرعاه للنحل التي تكون بجوار أو قرب الحقول الزراعية التي يتم رشها بالمبيدات ومعظمها سامة وقاتلة للنحل. وكذلك ظهور عملية الغش للعسل اليمني بأنواع رديئة ومنها مستوردة وقد يتم تصديرها للخارج على أنها عسل يمني وهذا يعمل على تشويه سمعة العسل اليمني. ناهيك عن عدم إيجاد آلية وطريقة لبيع وتسويق العسل اليمني محليا وكذلك خارجيا حيث يتم بيع العسل اليمني بطريقة عشوائية ولا يوجد رقابة من قبل الجهات المعنية والمختصة على أسعار العسل، وهو ما يعرض النحالون لاستغلال وابتزاز تجار العسل.

فيتوجب الرعاية والاهتمام بالعسل اليمني وتنظيمه كمورد اقتصادي هام، وهو ما يتطلب تنظيم عملية التسويق والتصدير والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في تربية وبيع وتصدير العسل، وتأسيس مؤسسات وشركات تجارية استثمارية في مجال العسل وتربية النحل وصناعة العسل، وكذا صناعة المدخلات الخاصة بالعسل، فهو قطاع واعد وفيه فرص استثمارية واعدة ومربحة يحتاج تنظيما واستغلالا ليؤتي ثماره ويدعم الاقتصاد الوطني...

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