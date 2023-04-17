اليمن

اليمن/ العسل مورد اقتصادي هام


محمد صالح حاتم ||

 

يعد العسل اليمني من أشهر أنواع العسل في العالم والذي يمتاز بجودة عالية ومذاق فريد كسبته شهرته العالمية.

هذا التميز وهذه الجودة جاءت نظرا لما تمتاز به البيئة اليمنية من تنوع وتعدد في أشجارها ومنها شجرة السدر التي تنمو في مختلف المحافظات اليمنية.

ويعد العسل اليمني أحد سفراء اليمن المعترف بهم عالميا إلى جانب البن، وذلك لتفرده بمذاق وجودة عالية...

قطاع النحل في اليمن قطاع كبير يشتغل فيه أكثر من 100ألف نحال يعتمدون عليه، ويعد مصدر دخلهم، وهذا يجعل الاهتمام به والعمل على تنميته وتطويره من الأمور المهمة.

كما أن العسل اليمني لو تم استغلاله الاستغلال الأمثل سيصبح مورد اقتصادي كبير يرفد الخزانة العامة للدولة بمئات الملايين من العملة الصعبة.

تأثر قطاع العسل في اليمن بسبب الحرب والعدوان والحصار بشكل كبير، من الخلال القصف المباشر للنحالين وخلايا النحل، وصعوبة التصدير للخارج.

ويواجه قطاع النحل والعسل في اليمن عدة تحديات ساهمة في تدني كميات الإنتاج، ومنها الاحتطاب الجائر للأشجار في مختلف المحافظات اليمنية وهي ظاهرة ازدادت في الآونة الأخيرة وهذا يتطلب الوقوف مع هذه الظاهرة وإيجاد حلول للحد منها، ومن تلك التحديات هي المبيدات الزراعية التي تسبب في نفوق أعداد هائلة من خلاياي النحل، وقد اشتكى عدة مزارعين من نفوق خلاياهم بسبب الرش العشوائي للمبيدات وعدم مرعاه للنحل التي تكون بجوار أو قرب الحقول الزراعية التي يتم رشها بالمبيدات ومعظمها سامة وقاتلة للنحل. وكذلك ظهور عملية الغش للعسل اليمني بأنواع رديئة ومنها مستوردة وقد يتم تصديرها للخارج على أنها عسل يمني وهذا يعمل على تشويه سمعة العسل اليمني. ناهيك عن عدم إيجاد آلية وطريقة لبيع وتسويق العسل اليمني محليا وكذلك خارجيا حيث يتم بيع العسل اليمني بطريقة عشوائية ولا يوجد رقابة من قبل الجهات المعنية والمختصة على أسعار العسل، وهو ما يعرض النحالون لاستغلال وابتزاز تجار العسل.

فيتوجب الرعاية والاهتمام بالعسل اليمني وتنظيمه كمورد اقتصادي هام، وهو ما يتطلب تنظيم عملية التسويق والتصدير والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في تربية وبيع وتصدير العسل، وتأسيس مؤسسات وشركات تجارية استثمارية في مجال العسل وتربية النحل وصناعة العسل، وكذا صناعة المدخلات الخاصة بالعسل، فهو قطاع واعد وفيه فرص استثمارية واعدة ومربحة يحتاج تنظيما واستغلالا ليؤتي ثماره ويدعم الاقتصاد الوطني...

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ العسل مورد اقتصادي هام
على ابواب عيد الفطر
يوم القدس العالمي..الرؤية الصحيحة وأبعادها المستقبلية!!
اليمن/ فوازير رمضان..!
الحوثي: الحوار مع السعودية لم يبرح الملف الإنساني
أزمة اليمن.. السعودية تتحدث عن حل شامل ومستدام
اليمن/السلام الشامل والعادل مقبول والمنقوص مرفوض!!
وفدان سعودي وعماني في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين
تبدو قضية اليمن أول الملفات التي يجب أن تُحَل..!
محادثات سعودية - حوثية مرتقبة.. هل تنهي سنوات الصراع في اليمن؟
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
فيسبوك