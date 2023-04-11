اليمن

الحوثي: الحوار مع السعودية لم يبرح الملف الإنساني


أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي، أن الحوار مع السعودية "لم يبرح الملف الإنساني"، وستعلن نتائجه للشعب اليمني عبر القنوات الرسمية.

وقال الحوثي مساء اليوم الاثنين، إن "الحوار لم يبرح الملف الإنساني، وفي مقدمها الرواتب التي ظل قطعها أحد أسلحة التحالف لتدمير الدولة اليمنية ومعاقبة الشعب اليمني".

ورحب الحوثي بدخول السفن دون تفتيش إلى ميناء عدن.

وأضاف: "حاضرون لكل الخيارات إن أرادوا السلام فنحن أهل السلام وإن أرادوا الحرب فقد جربونا 8 سنوات".

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