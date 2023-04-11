أزمة اليمن.. السعودية تتحدث عن حل شامل ومستدام

أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، أن الزيارة التي قام بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين، هدفها تثبيت الهدنة وبحث سبل الدفع باتجاه حل سياسي شامل ومستدام.

وقال السفير في تغريدة على "تويتر"، "أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكوّنات اليمنية للوصول إلى حلّ سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وأضاف "وقفت المملكة حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلّعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".

وأجرى وفد سعودي، الأحد، محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة، تندرج في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.

ووثقت صورة نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين السفير السعودي وهو يصافح رئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط، وأخرى وهما يتوسطان الوفد السعودي ووفدا عمانيا يقود الوساطة بين الجانبين ومسؤولين حوثيين.

والاثنين، قال مسؤولان يمنيان إن آل جابر التقى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، لكن الرياض لم تؤكد انعقاد اللقاء.

وسبق أن زارت وفود سعودية العاصمة صنعاء لإجراء محادثات حول عمليات تبادل للأسرى مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكن هذه الزيارة الرفيعة المستوى تأتي في خضمّ مساع إقليمية ودولية للدفع باتجاه حل سياسي.

وكانت أطراف النزاع توصلت العام الماضي لهدنة في 2 أبريل بوساطة من الأمم المتحدة انتهت مفاعليها في أكتوبر.

وقد حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، هذا الشهر من أن البلد الذي مزقته الحرب يواجه "وقتا حرجا"، داعيا إلى إنهاء النزاع بشكل دائم.