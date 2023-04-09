اليمن

وفدان سعودي وعماني في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين


يزور مسؤولون سعوديون العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع حكومة الحوثيين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية للصراع اليمني، حسبما أفاد مسؤولون.

وأفادت وكالة "سبأ" للأنباء التابعة لجماعة "أنصار الله"، ان "وفد السعودية، برئاسة سفير المملكة في اليمن محمد بن سعيد الجابر، سيجري محادثات مع مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر لم تحدده أن" وفدا عمانيا كان قد وصل إلى صنعاء مساء السبت سينضم أيضا إلى المحادثات، مشيرة إلى أن الوفدين العماني والسعودي سيبحثان مع المشاط "رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان واستعادة كافة حقوق الشعب اليمني المحقة ومنها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز".

وذكر محمد البخيتي، أحد قادة الحوثيين، عبر "تويتر" في وقت سابق اليوم أن المسؤولين السعوديين والعمانيين سيناقشون "سبل تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة".

وأشار إلى أنه "من السابق لأوانة الجزم بنجاح المفاوضات التي تجري في صنعاء ولكن من الواضح أن أجواء السلام باتت تخيم على المنطقة".

وشدد البخيتي على أن "تحقيق سلام مشرف" بين الحوثيين والسعودية سيكون "انتصارا لكلا الطرفين"، وحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات "للحفاظ على جو سلمي والاستعداد لطي صفحة الماضي"

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