اليمن

محادثات سعودية - حوثية مرتقبة.. هل تنهي سنوات الصراع في اليمن؟


كشفت وكالة رويترز، الجمعة، عن عزم وفد سعودي - عماني التوجه إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث وقف إطلاق نار دائم مع حركة "أنصار الله" (الحوثيين).

ونقلت "رويترز" عن مصدرين مشاركين في المحادثات، قولهما أن "المحادثات ستجري الأسبوع المقبل، وتهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد".

وبحسب المصدرين، فإنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عنه قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل/ نيسان".

وأضافا أن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.

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محادثات سعودية - حوثية مرتقبة.. هل تنهي سنوات الصراع في اليمن؟
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