العرب في سبات؛ وامريكا تقتل وتحاصر الشعب اليمني

قاسم الغراوي ||

الدول العربية ، والأمة العربية ، والوطن العربي ، والبلدان العربية كلها اسماء نقرأها على الخارطة منذ أن وعينا دروس التاريخ والوطنية والجغرافيا ومفترض أن توحي لنا هذه التسمية بان هذه الأمة متكاملة اقتصاديا متعاونة على البر والتقوى ومجتمعة ضد العدوان تساعد بعضها البعض وتقف إلى جانب بعضها في حل المشاكل والصعوبات والازمات والتحديات والدليل هو عقد المؤتمرات والقمم السنوية ولكن دون جدوى.

حرب بلد ضد بلد وحصار وتدمير البنى التحتية ضد بلد اخر ومؤامرات ضد بلدان أخرى وارهاب وقرارات عربية مجففة بحق دول ، ويصطف البعض مع الأعداء ضد الإخوة الاشقاء و.و. عرب ضد عرب

والوقائع والتواريخ تثبت ذلك ؛

الارهاب ضد الشعب العراقي والمفخخات والاحزمة الناسفة والعبوات والتنظيمات الإرهابية من أخوة عرب ، ولم تعترض الأمة العربية على تواجد القوات الاجنبية.

اما سوريا فساهم بعض من حكام العرب بتدميرها في محاولة لاسقاط النظام السوري وساعد بالاموال في نشاط المنظمات الإرهابية والعدو الصهيوني يقصف سورية ولم تعترض الأمة العربية على تواجد القوات الاجنبية .

في لبنان تركت لمصيرها وسحبت يد العون منها وهي تعاني وضع اقتصادي متردي بعد ان تدخل الأشقاء سلباً في تشكيل الحكومة أعواما وتم ايقاف الاستثمارات والتمويل وسحب والاموال منها وبقت صامدة ضد استفزازات العدو الصهيوني ولم تعترض الامة العربية .

· اليمن وما ادراك مااليمن ؛

ثمانية أعوام من المواجهات والحرب والحصار وسرقة الثروات واحتلال الأراضي والموانيء والجزر وتحطيم البنى التحتية والأمراض والشعب صامد لانه يحب الحياة ويدافع عن وجوده وكرامته وسيادته واستقلاله. وبحجة (إعادة الشرعية) امتدت الحرب ثمانية سنوات دفع الشعب اليمني ثمناً غالياً لذلك . واليكم إحصائية * جرائم العدوان الأمريكي السعودي خلال ثمانية سنوات:

· الخسائر البشرية:

48,349 إجمالي الشهداء والجرحى

18,140 شهيد و 30,254 جريح و 4,079 شهيد من الأطفال و 4,790 جريح من الأطفال و 11,603 شهيد من الرجال و 22,476 جريح من الرجال و 2,458 شهيدة من النساء و 2,988 جريحة من النساء

· اما خسائر البنيةالتحية فهي :

15 مطار و 16 ميناء و 346 محطة ومولد كهرباء و 617 شبكة ومحطة اتصال و

3,095 خزان ومحطة مياه و 2,105 منشأة حكومية.

وفيما يخص خسائر المنشآت الاقتصادية:

7,293 طريق وجسر و 409 مصنع و 390 ناقلة وقود و 12,088 منشأة تجارية و

466 مزرعة دجاج ومواشي و 10,279 وسائل نقل و 485 قارب صيد و 1,020 مخزن أغذية و 427 محطة وقود و704 سوقو 1,040 شاحنة غذاء

· واما خسائر المنشآت الخدمية:

603,110 منزل و 182 منشأة جامعية

1,714 مسجد و 384 منشأة سياحية

417 مستشفى ومرفق صحي و 1,265 مدرسة ومرفق تعليمي و 11,350 حقل زراعي و 141 منشأة رياضية و 258 موقع أثري و 61 منشأة إعلامية .

هذا حالنا نحن العرب لانجد مانتسلى به سوى قتل بعضنا البعض وتدمير بعضنا البعض . فمتى تستفيق هذه الأمة من سباتها ليلتئم شملها وتعيد مجدها وتفرض نفسها وتتكاتف فيما بينها . أمة موحدة في الرؤية والاقتصاد والتكامل الأمني والتنموي بعيداً عن تدخل الغرب الذي دمرها وتحكم بعقول حكامها .

* مركز عين الإنسانية

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