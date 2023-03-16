اليمن

اليمن/ أين البن الريمي؟!


 محمد صالح حاتم ||

 

تواصل بي العديد من مزارعي البن في محافظة ريمة يشتكون  من تدني اسعار البن، طالبين منا ايصال مظلوميتهم الى الجهات المعنية ، علهم يجدون من يعينهم  ويخفف من معاناتهم  وننقذ أشجار البن التي أصبحت مهددة بالاقتلاع.

بدوري  تواصلت مع مزارعين وجمعيات منتجي بن   وتجار بن محليين  من ريمة، وتجار جملة ومسؤولين ومختصين.. كلهم مجمعين أن البن الريمي لا تقل جودته  عن باقي  البن اليمني لو وجد الاهتمام والعناية بمعاملات ماقبل ومابعد الحصاد من قبل المزارع، والذي يشتكي  من غياب  الارشاد الزراعي، وغياب التسويق العادل وكسر احتكارالتجار ،الذي يشجعه على العناية والاهتمام بالبن.

بعدها قلت في نفسي لابد أن اشتري بن ريمي واتذوقه.. رغم اني لست من متذوقي البن او امتلك خبرة في التفريق بين انواع البن.. وقد اجد سعره معقولا و رخيصا  في محلات بيع البهارات..

 وهنا كانت المفاجأة التي لم أكن اتوقعها.. لم اجد بن ريمي،  كل من طلبت منه بن ريمي يجيب: لايوجد لدينا..!!.

  وخلال مهرجان صنعاء للقهوة الذي أقيم مؤخرا ، قلت : هنا سأجد ضالتي وسأجد البن الريمي، كون المهرجان سيجمع  كل انواع واصناف البن اليمني.. ولكن للاسف الشديد لم اجد البن الريمي  كذلك..!.

وهذا ما دفعني ان اتساءل :أين البن الريمي..؟. 

رغم أن محافظة ريمة تعد المحافظة الثانية الأكثر انتاجا للبن والتي يصل إنتاجها إلى 4300 طن- بحسب كتاب الإحصاء الزراعي للعام 2020م، وتبلغ المساحة المزروعة حوالي 7700 هكتار، وهي مساحة كبيرة، وانتاج كبير كذلك.

فأين تذهب هذه الكمية والتي تعادل مانسبتة 25% من إنتاج اليمن؟.

إذا كانت جودة البن الريمي  متدنية -كما يقول التجار- مقارنة بأنواع البن الاخرى الحرازي والحيمي والخولاني، فهذا يعني عدم تصديره للخارج، ويعزز من  توفره وتواجده في الاسواق المحلية وبكثرة !.

لكن..  للاسف لم نجد البن الريمي..

وهذا  .. يجعلنا... نتساءل: أين يباع البن الريمي، وبأي الاسماء يباع بها؟.

وقد ربما يكون البن الريمي ليس البن الوحيد غير المتوفر في الاسواق المحلية،فمحافظة حجة تنتج بن،  وكذلك المحويت وبرع ولكنها غير متوفرة في الاسواق اليمنية.

مظلومية ومعاناة مزارعي البن في ريمة واختفاء منتجاتهم وتدني اسعارها ليست المعاناة الوحيدة، وليسوا وحدهم المظلومين، فالمزارع اليمني بشكل عام يعاني ويتعرض للظلم والاستغلال، بسبب غياب التسويق الزراعي العادل والمنصف ، فكيف نريد نهضة زراعية، ونحن لم نهتم بالمزارع ولم نجد لمنتجاته اسواق،ولم نفعل التسويق ونكسر احتكار التجار سواء البن وغيره من المحاصيل  والمنتجات الزراعية.

فهل سنجد من يجيب على سؤالنا: أين البن الريمي؟!!.

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ أين البن الريمي؟!
مملكة المنشار تنتهك الحقوق
اليمن على أعتاب التاسعة..!
اليمن/ فيديوهات غير بريئة بالمرة..!
رغم الحصار الامريكي الغربي العبري العربي..اليمن ينتصر بقوة رجاله وإيمان شعبه.؟!
اليمن/ أخطر تحركات الأعداء منذ بدأ العدوان..!
اليمن/ الجنوب يغرق.. يغرق.. يغرق!
اليمن/ تحية، لأمننا الأمين
أفتح بابا للخير على حياتك
اليمن/ لا تستعجلوا الفشل..!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك