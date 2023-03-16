اليمن/ أين البن الريمي؟!

محمد صالح حاتم ||

تواصل بي العديد من مزارعي البن في محافظة ريمة يشتكون من تدني اسعار البن، طالبين منا ايصال مظلوميتهم الى الجهات المعنية ، علهم يجدون من يعينهم ويخفف من معاناتهم وننقذ أشجار البن التي أصبحت مهددة بالاقتلاع.

بدوري تواصلت مع مزارعين وجمعيات منتجي بن وتجار بن محليين من ريمة، وتجار جملة ومسؤولين ومختصين.. كلهم مجمعين أن البن الريمي لا تقل جودته عن باقي البن اليمني لو وجد الاهتمام والعناية بمعاملات ماقبل ومابعد الحصاد من قبل المزارع، والذي يشتكي من غياب الارشاد الزراعي، وغياب التسويق العادل وكسر احتكارالتجار ،الذي يشجعه على العناية والاهتمام بالبن.

بعدها قلت في نفسي لابد أن اشتري بن ريمي واتذوقه.. رغم اني لست من متذوقي البن او امتلك خبرة في التفريق بين انواع البن.. وقد اجد سعره معقولا و رخيصا في محلات بيع البهارات..

وهنا كانت المفاجأة التي لم أكن اتوقعها.. لم اجد بن ريمي، كل من طلبت منه بن ريمي يجيب: لايوجد لدينا..!!.

وخلال مهرجان صنعاء للقهوة الذي أقيم مؤخرا ، قلت : هنا سأجد ضالتي وسأجد البن الريمي، كون المهرجان سيجمع كل انواع واصناف البن اليمني.. ولكن للاسف الشديد لم اجد البن الريمي كذلك..!.

وهذا ما دفعني ان اتساءل :أين البن الريمي..؟.

رغم أن محافظة ريمة تعد المحافظة الثانية الأكثر انتاجا للبن والتي يصل إنتاجها إلى 4300 طن- بحسب كتاب الإحصاء الزراعي للعام 2020م، وتبلغ المساحة المزروعة حوالي 7700 هكتار، وهي مساحة كبيرة، وانتاج كبير كذلك.

فأين تذهب هذه الكمية والتي تعادل مانسبتة 25% من إنتاج اليمن؟.

إذا كانت جودة البن الريمي متدنية -كما يقول التجار- مقارنة بأنواع البن الاخرى الحرازي والحيمي والخولاني، فهذا يعني عدم تصديره للخارج، ويعزز من توفره وتواجده في الاسواق المحلية وبكثرة !.

لكن.. للاسف لم نجد البن الريمي..

وهذا .. يجعلنا... نتساءل: أين يباع البن الريمي، وبأي الاسماء يباع بها؟.

وقد ربما يكون البن الريمي ليس البن الوحيد غير المتوفر في الاسواق المحلية،فمحافظة حجة تنتج بن، وكذلك المحويت وبرع ولكنها غير متوفرة في الاسواق اليمنية.

مظلومية ومعاناة مزارعي البن في ريمة واختفاء منتجاتهم وتدني اسعارها ليست المعاناة الوحيدة، وليسوا وحدهم المظلومين، فالمزارع اليمني بشكل عام يعاني ويتعرض للظلم والاستغلال، بسبب غياب التسويق الزراعي العادل والمنصف ، فكيف نريد نهضة زراعية، ونحن لم نهتم بالمزارع ولم نجد لمنتجاته اسواق،ولم نفعل التسويق ونكسر احتكار التجار سواء البن وغيره من المحاصيل والمنتجات الزراعية.

فهل سنجد من يجيب على سؤالنا: أين البن الريمي؟!!.

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