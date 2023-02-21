اليمن

عن مسلسل (معاوية) وما وراءه..!


عبدالملك سام ||

 

الموضوع ليس موضوع مقارنة؛ فلا يوجد بتاتا ما يمكن أن يجعل شخص عاقل ويحترم ذاته ووقته أن يندفع ويتهور ويقوم بالمقارنة بين شخص جناب مولانا خليفة رسول الله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، وبين الطليق أبن الطليق الزنديق الصفيق معاوية بن أبي سفيان (أعز الله قدر السامعين)!

والمسألة ليست مجرد مسلسل بريء لعرض وجهة نظر فيها خلاف؛ لأنه ليس هناك ما يختلف عليه المسلمون في موضوع معاوية، فجميع الأطراف والمذاهب تجمع على خروج هذا المعاوية عن طاعة خليفة رسول الله (ص)، وهو بهذا الفعل قد أصبح أول الخوارج وقائدهم إلى النار، وهذه النقطة من المجمع عليها، ومن الأمور التي لا خلاف فيها.

إذا في الأمر "إن"، وهذه الـ "إن" جائت هذه المرة من مملكة (الهشك والبشك) بعد أن سقطت في عيون مريديها والمخدوعين بها، وبعد قرن من التزمت المظهري، والتعنت والجرائم التي جعلت من الإسلام فزاعة للآخرين، ليفر كل من أراد أن يعرف عن الإسلام قبل حتى أن يفكر، لتختتم هذا السقوط بالإنبطاح تحت أقدام أعداء الأمة، وتشارك في نشر مشروعهم الفتنوي والتدميري، وتسيل أنهار الدم وتنشر الخراب في العالم أجمع!

الموضوع لا يحتاج لكثير من الجدل حول ما سيقدمه الإعلام السعودي هذه المرة في رمضان، خاصة بعد أن منع حج بيت الله الحرام عن المسلمين عاما بعد آخر، فالمؤكد أن هذا المسلسل ماهو إلا فصل جديد من المؤامرة على الإسلام والمسلمين، والهدف الرئيسي من وراءه لن يكون سوى إشعال المزيد من الفتن في أوساط هذه الأمة المكلومة المستضعفة بحرب ناعمة جديدة يضمن منها الأعداء ألا تهدأ وتستكين ولو لبرهة من الزمن.

هذه الخطوة تثبت من جديد ما تحدثنا عنه سابقا عن خطورة الموالاة لأعداء الأمة، وها نحن نرى ماذا يمكن أن يصل إليه الإنسان إذا ما سلم زمام أموره لمن يريد به الشر! ولن ينجو من السقوط في الهوان والذل إلا من حكم عقله، وعرف ما ينفعه ويضره، وأبتعد عن الباطل الذي سيودي به لخسارة دينه ودنياه، فأتعس الناس حظا من باع دنياه وآخرته بدنيا غيره، وكتب عند الله من الخاسرين.

أما نحن فلا نشك فيمن توليناه، فقد تولينا من أمرنا الله بتوليهم، وهو من قال رسول الله فيه: "من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله"، فهل بعد الحق إلا الباطل؟! وهل بعد الصدق الواضح إلا النفاق الصريح؟! ولكل من لا يزال يرتع في ضلاله وتعنته نقول: بئس ما أخترت لنفسك، ولو أردت لنفسك الخير لهداك الله لما ينفعك وينجيك يوم لا ينفع المرء معذرة ولا ندم!

📖 يقول الله سبحانه وتعالى: {قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُ‌ونَ ○ فَأَعْرِ‌ضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ‌ إِنَّهُم مُّنتَظِرُ‌ونَ} (سورة السجدة).

عني شخصيا.. لو عرضوا علي الـ 100 مليون دولار لأمثل دور معاوية ما قبلت؛ فسيكون الأمر وكأني رضيت بأن يتخيل الجمهور صورتي كلما جائت سيرته! أليست لعنة أبدية؟!

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشهيد القائد.. نبراس التضحية والإباء
الشهيد القائد..الهداية الربانية في تأسيسه للمسيرة القرآنية!!
عن مسلسل (معاوية) وما وراءه..!
اليمن/ تصحيح المسار الزراعي
بدايات التصحيح وسلالم الصعود في الاتجاه الصحيح!!
اليمن/ لا. . تهملوهم..!؟
حسين البدر على طريق الحسين السبط..!
اليمن/ في ذكرى إستشهاد القائد القرآني.. رجل المتغيرات ومحدث التحولات!!
اليمن/ الأولويات الثلاث..!
اليمن/ تلمس هموم المواطن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.78
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك