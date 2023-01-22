اليمن

هل أكل العرب لحم الخنزير؟!

58 2023-01-22

هاشم علوي ||

 

مابال العرب خنع اذلاء، تهان مقدساتهم ولاينطقون ببنت ڜفة يساء الى نبيهم ولا يثارون تدنس اعراضهم ولا ينطقون يداس كتابهم ولا يتحركون يحرق قرآنهم ولا يستنكرون تداس مقدساتهم ولايشجبون  يرسمون ويصورون باوضاع مسيئة ولا ينددون، تعاد الاصنام والاوثان والمعابد الوثنية الى جزيرتهم ولا يهتمون، تفتح المراقص والخمارات في بلاد الحرمين ويفرحون، تحتل اراضيهم وتنهب ثرواتهم ويتحكم عدوهم بهم وهم راضون.

ماذا حل بالعرب؟ هل اكلوا لحم الخنزير حتى صاروا لاغيرة لديهم على اي شيئ؟!!الغرب صديقهم ويتفاخرون بصداقته ويدعون انهم حماة الاسلام والمقدسات وامريكا والغرب من يحميهم ضاعوا واضاعوا الامة حتى يسأ الى رسول الله الرحمة المهداة والمقدسات ويحرق القرأن ولا يزئرون كما يزئرون على شعوبهم وعلى بعضهم البعض تراهم اسودا على الشعوب وخرفان امام الغرب.

اليوم السويد وامس الدنمرك وقبلهما النرويج ومعهما اسرائيل وكل دول الغرب تحارب الاسلام والمسلمين وتهين مقدسات العرب وتدنسها ولا من مستغرب لماذا يفعل هذا وهم دعاة التسامح الديني وحوار الاديان والحضارات ودعاة الدين الابراهمي الحديد وحماة التطبيع والتمييع فماذ حصل للعرب؟!!!

هل اكل الخنزير يؤثر الى هذا الحد من قتل الغيرة على كل شيى؟؟؟ هل تحويل الامة العربية والاسلامية الى مسخ بعبقرية الغرب ام بهوان العرب ورغبتهم واستهواؤهم للاستعباد من اجل البقاء بالسطات الكنتونية التافهة.

الشعوب العربية استهدفت حتى صارت هي الاخرى كحكامها كلهم سواء فاحرار الامة صاروا نادرين.

اليمن حكومة وشعبا يدين ويستنكر احراق القرأن بالسويد وكل اسأة لمقدسات المسلمين ويندد بالصمت العربي والاسلامي تجاه الجرائم التي ترتكب في حق الاسلام والمسلمين والمقدسات ويحمل دول الغرب سويدا ونرويجا ودنمركا وغيرها مسؤلية الاساءة للمقدسات الاسلامية ويحذر من ردة فعل الشعب اليمني تجاه هذه الاعمال القذرة التي تنم عن حقد دفين على امة العرب والمسلمين لمايملونه من هوية إيمانية لن تمحوها اكل البعض لحم الخنزير.

يمن الايمان والحكمة يدين عدوانكم.

الله اكبر... الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل... اللعنة على اليهود... النصر للاسلام.

 

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