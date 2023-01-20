حمد الذي طغا في البلد..!

عبدالملك سام ||

🔘 كنت أظن أن بن سلمان (مبس) هو الأسوأ والأكثر نتانة بين عملاء المنطقة، ولكني بمجرد أن أجريت مقارنة مع عاق والديه حمد وجدت أن الأخير لا يتفوق على (مبس) فحسب، بل أنه قد يكون الشخص الأكثر إنحطاطا عبر التاريخ منذ شخصية (الأسخريوطي) الذي باع السيد المسيح بثمن بخس.

لإستنتاجي هذا أسباب، ودعوني أحكي لكم بعض "منجزات" هذا الأرعن، والتي جعلته يستحق أن يكون ضمن الأوائل في قائمة أحقر شخصيات التاريخ..

لن أذكر هنا فضائحه الشخصية قبل أن يتولى الحكم، فهو ككل "الأمراء" المدللين في الخليج الذين وجدوا أنفسهم فجأة يسبحون في برك النفط دون استحقاق سوى أن بريطانيا وهي تودع المنطقة لم تجد أفضل من أبائهم كوكلاء لها في هذه البلاد! ثم أني لست في مزاج يسمح لي بسرد مغامراته التي تبعث على الغثيان.

لنبدأ بمنجزاته إذن.. أنقلب هذا العاق على أبوه الذي مات في ظروف غامضة عام 1999م، وفي تلك الأيام قام بتبرير فعلته عبر نشر غسيل أبوه الوسخ؛ فأنتشرت الأخبار التي تتهم أبيه بأمتلاك دور دعارة وخمارات في عدة دول أجنبية كفرنسا وبريطانيا، وذلك حتى يتقبل الناس هذا الخليفة التقي الورع!

وبعدها رأينا بأعيننا مدى سخافة هذه التبريرات بعد أن قام هذا "الغيور" بنقل دور الدعارة التي كان يملكها أبوه في الخارج إلى داخل البحرين، ويكتب له أيضا أنه عمل على إستيراد بغايا عربيات بجانب "تأهيل" فتيات بحرينيات ليعملن في الدعارة بشكل واسع حتى صارت البحرين تنافس دول شرق أسيا في الترويج للزنا والشذوذ والخمور!

منذ قدومه عمل حمد على إستبدال شعبه الذي لم يقبل بفساده، وفي سابقة لم يحدث لها مثيل في أي بلد آخر سوى في أمريكا وإسرائيل، عمل هذا المجرم على تجنيس الآلاف من الوافدين من عدة دول أجنبية حتى صار عددهم يساوي تقريبا تعداد أصحاب الأرض من البحرينيين!

بعد أن أنجز حمد هذا الأمر، عمل على إحلال هؤلاء الأجانب في شرطته القمعية والوظائف الحكومية، وضمن للغرباء أن يكونوا أفضل حالا من أبناء البلد إقتصاديا وأجتماعيا، وبدأ بعد ذلك برفع درجة التنكيل بالبحرينيين الذين كان من المفترض أن يكون حمد في خدمتهم ويرعى مصالحهم..

شيئا فشيئا كان لابد لوضع كهذا أن يتسبب بثورة، وهذا ما حدث في 2011م.. وبدل أن يكون هذا التحرك الشعبي السلمي المطالب بإصلاحات وعدالة سببا في عودة هذا الفرعون إلى جادة الصواب، عمل حمد على قمع الشعب البحريني المسالم بأفتك وأشد الأسلحة، وقام بأستئجار شركات أمنية أجنبية، ونشر المزيد من المرتزقة في أنحاء البلاد!

ولأنه فاسد جبان، وبعد أن رأى أن أفعاله تلك لم تؤدي إلا للمزيد من السخط لتنذر بقرب اقتلاعه، وكعادة هذا الرعديد، قام بإبتكار حل غريب يظهر مدى تخبطه ورعبه؛ فقام بعرض غريب وهو أن يسلم البلد لآل سعود دون قيد وشرط! ولكن النظام السعودي كان يرى في الأمر مخاطرة غير مضمونة العواقب، لذلك أكتفى النظام السعودي بإدخال قوات إحتلال إلى البحرين لقمع ثورة الشعب الثائر هناك.

ما فعله حمد لا يمكن أن نحصيه في مقال واحد، فقد قام بكل ما يمكن أن يفعله أي محتل أجنبي ببلد آخر وأكثر، فقام بإعتقال الناس دون مراعاة لسن أو جنس أو حرمة، وأستخدم أقذر أساليب التعذيب التي خلفت الكثير من الضحايا بعاهات وأمراض مزمنة، وتخطى جميع القوانين والأعراف والأديان بغية القضاء على شعبه، وكذب ودلس وخان كل ما ألتزم به عدة مرات، وبهذا صار يستحق أن يدخل كتب التاريخ كأحقر حاكم في زمننا المعاصر.

شر هذا الشيطان لم يقف عند حدود، ووصل شره لأن يكون في طليعة المتأمرين على الأمة العربية والإسلامية، وليس أدل على ذلك من قيامه بالإنبطاح المخزي أمام الكيان الصهيوني، كيف لا وهو التلميذ الذي تفوق على أساتذة السادية والشر في العالم قاطبة؟! وها نحن نرى جزيرة البحرين المسالمة تتجه نحو أن تتحول لفلسطين أخرى بعد أن سمح لليهود بتملك العقارات والشركات هناك، ودماء الشعب الطيب هناك تسفك ليل نهار في ظل صمت المنظمات مدفوعة الأجر.

اليوم نرى أن حمد أرتكب الخطأ الفادح الذي أرتكبه كل طاغية عبر التاريخ قبل أن يتم إقتلاعه؛ فهو لم يترك للشعب البحريني شيئا يخافون عليه، فقد تخطى كل الأعراف والقيم والعادات، وأنتهك كل المحرمات، ولم يترك للشعب البحريني العربي المسلم من خيار سوى أن يواصل ثورته، ودماء الشعب التي سفكت ظلما ستجرف عرش هذا الخائن المجرم يوما ما مهما طال زمن الظلم؛ فيوم المظلوم على الظالم أشد وأنكى من يوم الظالم على المظلوم، والعاقبة للمتقين.

🍞 ما الرابط الصحي بين الدقيق الذي يباع في الأسواق، وأنتشار الأمراض المزمنة كالسكري والقلب؟! لصحتنا يجب أن نعي المخاطر ونكتشف البدائل المتاحة خاصة وهناك بيوت لا يدخلها هذا المنتج الخطير... لكن هذا موضوع مقال آخر..

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