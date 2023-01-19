اليمن

حكام العرب و"عقدة الخواجة"..احرقوا اليمن لكن تركيا لا تؤذوها .؟!


أسامة القاضي | كاتب سياسي يمني

 

من الطبيعي ان يتعاطف الانسان مع كل مظلوم، ولا ننكر ان اي حدث ارهابي او عدوان هو مرفوض جملة وتفصيلا، لكن ورغم ان تفاصيل الواقعة في تركيا لم تتبلور بعد، ولم تتكشف كل التفاصيل سوي اعلان الرئيس التركي عن مقتل6 اشخاص واصابة آخرون جراء انفجار في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

فيما هناك شعب عربي مسلم يعاني من عدوان بدوي غشوم منذ أكثر من 8 سنوات من التدمير والقتل، والترويع، وكل اشكال حرب الإبادة الشاملة هذا البلد المظلوم اسمه اليمن، ولا يمكن لبلد اخر يساويه في مظلوميته.

سارعت كل من السعودية والكويت والاردن لاعلان ادانتهم لهذه الواقعة، والمؤكد ان الكثيرين سيلحقوا في هذا الركب باسرع ما يمكن، لكن لم نسمع من هؤلاء الاشقاء العرب ولا غيرهم، ولا حتى كلمة واحدة تعبر عن ادانة للعدوان السعودي الإماراتي على اليمن.

كنا نأمل من الاخوة الحكام العرب ولو لمرة ان يقفوا مع انفسهم ان يرفضوا استباحة اي جزء من اراضيهم سواء في فلسطين المحتلة او لبنان او سوريا او اليمن، وغيرها ان يقفوا في وجه الاستكبار الغربي والتبجح الاسرائيلي، ولكن هل صدقت مقولة "ان العرب اتفقوا على الا يتفقوا"!.

 

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