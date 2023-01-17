النفاق الاممي في اليمن

عباس الزيدي ||

كلمة وكيل الامين العام للشؤون الانسانية في مجلس الامن المدعو مارتن غريفث _ بخصوص اليمن ملؤها النفاق والدجل والكذب والتدليس والكيل بالف مكيال وكانه ينفث على لسان انظمة دول العدوان والشيطان معا •

توعد اليمن المجاهد بعام جديد من المحنة والحصار والتجويع والقى باللائمة على الامة المظلومة المعتدى عليها وكاننا نعيش على غير الكوكب الذي يعيش عليه مارتن غريفث وأسياده وقام بتغييب الحقائق في عالم القرية وعصر العولمة الذي ينقل قتل الأطفال من قبل طائرات العدوان وقصف المدارس والمستشفيات والحصار الجائر وشحة الادوية ونفاذها مع نشر الامراض والاوبئة والفايروسات من قبل دول العدوان في ربوع اليمن العزيزة مع قلة وندرة المواد الغذائية وسط سرقةالغزاة لخيرات اليمن وتناسى مارتن عذابات الفقراء والشيوخ والأرامل واليتامى والثكالى من انصار الله الحوثيين ومن تخندق معهم من الغيارى والابطال في مواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي والبريطاني والسعودي والاماراتي المشترك والخونة والعملاء والمرتزقة

وقد تناسى مارتن البأس اليمني والصمود الاسطوري الفريد والشجاعة والبسالة الفائقة لاهل اليمن وانهم ينتمون الى امة حزب الله المجاهدة البطلة التي تغذت على مبادئ الحق وانها مستمرة ولاتأخذها في الله لومة لائم او زعيق عميل او صوت خائف ناهق اومرجف خانع

كذلك تناسى مارتن غريفث الضربات اليمنية الحيدرية المزلزلة وان مايحصل من هدنة هشه بمزاج انصار الله وهي استراحة مجاهد ولهم فيها مآرب اخرى لايفقهها الا الراسخون في الصبر والجهاد •

وتناسى مارتن واسياده صولة الحليم اذا غضب

وان اليمن واهل اليمن على مقدرة لقلب المعادلات في اليمن والمنطقة والعالم بحكم موقع اليمن الاستراتيجي والاحداث التي يشهدها العالم وكذلك بفضل العزيمة اليمنية بعد التوكل على الله وتعاظم قدراتهم الدفاعية والهجومية وانهم ينتمون الى محور مقاوم عريض و واسع وان اليمن واهله واعون لما يخطط له الاعداء من اقتناص الفرص لنشر الفتن واللعب والمراهنة على عامل الوقت في التجويع لغرض التركيع

وتناسى مارتن واسياده ان معادلة النفط قبالة الحصار هي ليست المعادلة الاخيرة بل ستتفاجئ دول العدوان واسيادهم وداعميمهم من الصهاينة بمعادلات اخرى وقواعد اشتباك جديدة لاتخطر على تفكيرهم وان نيران البأس اليمني ستضرب اهداف وقواعد ثابتة ومتحركة جوا وبرا وبحرا وستغلق ممرات وخلجان ومضائق ومحيطات ويجعلها محرمة على كل دول العدوان ومن تلطخت يداه بالدماء الطاهرة لاهل اليمن الكرام •

وان النصر آت لامحال ويرونه بعيدا

ونراه قريبا وخاب كل جبار عنيد

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