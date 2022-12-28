اليمن

اليمن/ صوت المواطن الواعي .. !! 


محمد صالح حاتم ||

 

المواطن اليمني يعاني كثيراً، وزادت معاناته في السنوات الاخيرة بسبب الحرب والعدوان والحصار. 

تضاعفت أسعار المواد الغذائية اضعافا مضاعفه ، وانقطعت الكهرباء، انقطعت  الخدمات العامة الاساسية..

 اذا أردنا أن نتحدث ونكتب عن معانات المواطن اليمني نحتاج إلى مؤلفات وعدة حلقات، لأنها كثيرة واسبابها متعددة..

في الفترة الأخيرة..  زمناللاسلم واللاحرب،  بدأت الأبواق المغرضة والمتربصة بالوطن تنفخ في كير الفتنة..

لم يرق لها ما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية من سوء ، تريد ان تزداد سوءا، ليس هذا فحسب؛  بل تسعى إلى نشر الفتنة وشق الصف الوطني أكثر مماهو عليه..

 تريد اقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار..

 كل هذا تسعى اليه ، مستغلة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الوطن ويعاني ويلاتها المواطن.

المواطن الواعي يقول:

نعم هناك غلاء فاحش في الاسعار، وغياب الرقابة والمحاسبة الحكومية..

 هناك فساد ونهب وسرقة للمال العام، هناك مستغلين وناهبين، وهناك فاسدين، وهناك ظالمين، لا توجد رقابة، لا توجد محاسبة..  كل هذا موجود.. !!.

ولكن..  ليس معناه أن تستغل معاناتي، وجوعي، وفقري لتحقيق اهداف ومشاريع عدوانية خارجية..

تريد أن تجعل من لقمة عيشي جسر عبور لتحقيق اهداف عدوانك..

 تريد أن تستغل انقطاع مرتبي لتحول صنعاء مركزا للقاعدة، وبؤرة للتفجيرات والاغتيالات.

انا جاوع  نعم . . لكني لن اسمح لك أن تقتلني بعبواتك الناسفة، لن اسمح  أن تحكمني امريكا والقاعدة.. !؟.

يكفي ما يجري في المحافظات المحتلة..  عدن واخواتها.. !؟.

لا توجد كهرباء نعم .. لكن لن اسمح للاماراتي والسعودي  أن يدنس تراب أرضي..!.

ولن أظل صامتا عن ثرواتي النفطية والغازية  التي ينهبها تحالف العدوان ومرتزقته.. ويحرموني مرتبي..!؟

هذا هو صوت المواطن اليمني الواعي، الحريص على حريته وعزته وكرامته، الحريص على استقلال بلاده.

ويواصل المواطن اليمني الواعي بالقول : وأمام كل معاناتي... جوعي.. وفقري...؛  الم يحن الوقت أن نعيش في ظل دولة كريمة ً.. دولة عدالة ونظام وقانون.. !؟.

هل يصعب عليكم محاربة الفساد والفاسدين ومحاكمتهم.. ؟.

 هل عجزتم عن تطبيق القانون؟

هل عجزت النساء اليمنيات أن يلدنّ.. شخصيات تتمتع بالكفاءة..  والنزاهة . . والأمانة..  والوطنية لتتبوأ المناصب الحكومية.!؟.

هل حان الوقت لتحقيق حلم المواطن اليمني.. في دولة للشعب.. لا شعب للدولة..!؟.

هل حان الوقت لنهاية الوضع الرسمي  المزري الذي تحدث عنه السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.

 

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