اليمن/ رساله الي وزير التربيه والتعليم

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رجاء اليمني || قد يحسبني البعض مما يتجرأ علي القاده ولكن لايدعني ديني أسكت فمن رأي منكم منكر فليغيره هذا كلام حبيبنا وشفاء صدورنا المراه هي مرآة المجتمع وهي التي تعكس للعالم جميع كيف تكون المبادئ والأخلاق وكيف ينشئ الجيل وهو من مدرسة مسيرة قرآنية فيها الإلتزام بحدود الله والأخلاق والقيم لهذا هنا أتوجه للسيد وزير التربيه عفاكم الله ورعاكم التكرم بمنع الدروس التأهيلية المختلطة والتي تقام في الوزاره او في المديريات او المدارس المختلطه رجلا ونساء لأن هذه المحاضرات يتم تقيد المحاضر بسبب الإختلاط وفصل هذه المحاضرات هذا أولاً ثانياً منع الثقافيات من إلقاء المحاضرات بين أوساط الرجال لأن ذلك لايجوز لأنه لايمكن أن توجد امرأه أصبحت أمام مسجد لأنه ثغره من ثغرات الشياطين لأن هناك محاضرات ودروس عن الحرب الناعمه وعن الأخلاق وغيره من المواضيع الحساسه والتي يكون فيها المحاضر مقيد بسبب الإختلاط وهذا لايجوز لأن الحياء والإيمان مقرونان فاذا رفع إحداهما رفع الآخر هذا للعلم والإحاطة واكتفي بذلك صوره للسيد عبد الملك الحوثي صوره للسيد وزير التربيه صوره لكل الاحرار والشرفاء *والعاقبة للمتقين*