اليمن

بوصلة العدو هي اتجاه الحق

76 2022-11-25

رجاء اليمني ||

 

علت هذه الكلمات منبر الحق فقصم ظهر العدو واهتزت الارض لهذا الكلمات الطاهره الواضحة البينة التي الزمت الحجة على الكل ووضعت البيان للكل

ليضع عنوان اساسي للكل إنك في كل مجال حياتك في ساحة معركة ووضع التكليف للمواجهه للكل  امرأه وطفل وفتاه وشاب  ورجل فانت في مجالك من موقعك في حالة جهاد فقف مع الحق وكن متسلح بالإيمان والقوة لتعرف كيفية الاسلوب في الرد فنحن تشن علينا كافة أساليب وانواع الحروب في كل الجوانب والاتجاهات

فمثلا في الساحة الفكرية نراقب اين يريد إن يضرب العدو ومن يهاجم فهو يحارب كل شعوب المقاومه

لاحظ مع من تقف امريكا وإسرائيل فهم جانب الباطل ولاحظ من يضرب العدو ومن يهاجم  فذلك هو جانب الحق وذلك بين وواضح وضوح الشمس ولايحتاج الى شرح او تبين

 ايضا هناك الحرب الناعمة اين يضرب العدو يضرب علي باب الحرية وعدم التقيد وجعل المرأه مجرد سلعة تباع في سوق النخاسة تضرب حدود الله تضرب القيم والأخلاق يضرب الحياء  فهو عدو الله فكيف نقف معه بل  وينصاع الكثير لذلك من بناتنا فتظهر الزينة وتدخل من ابوابها لتجد نفسها ضاعت  في الحرب الناعمة

وانظري من يشجع ويمثل هذا الحرب الناعمة إنهم الاعداء فذلك جانب الباطل وانت جانب الحق والإلتزام بحدود الله والحياء والإيمان ذلك هو الحق هو الكرامة هو العزة

 الحق أصبح بيان بشتي الوسائل ويجب الالتزام به في كل المجالات للدفاع عنه وعلو كلمه الحق في كل جوانب الحياه وفي كل مجالاتها في الجامعة في المدرسة في الشارع في البيت في العمل في برامج التواصل فهناك قاعدة قالها العظماء *بوصلة العدو هو إتجاة الحق*

بوصلة فرعون تدل على سيدنا موسى

بوصلة النمرود تدل على احقية سيدنا ابراهيم

بوصلة قريش تدل على احقية سيدنا محمد

بوصلة معاوية تدل على  احقية  الإمام علي و الإمام الحسن

بوصلة يزيد بن معاوية تدل علي احقية الإمام الحسين

بوصلة بني امية وبني العباس تدل على أحقية آل البيت

بوصلة داعش تدل على احقية اية الله السيد السيستاني و الحشد الشعبي والشهداء

بوصلة بني سعود هي احقية اليمن والسيد عبد الملك الحوثي وانصار الله

بوصلة اليهود وإسرائيل تدل احقية علي حزب الله والسيد حسن نصر الله

بوصلة امريكا تدل علي احقية الجمهورية الاسلامية وسماحة القائد الإمام الخامنئي 

حيث ما كان ضرب العدو  واتجاة العدو وجد الحق هناك

 

والعاقبه للمتقين

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