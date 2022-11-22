اليمن

صرخات طفل .. من الوطن العربي


احترام المُشرّف ـ كاتبة يمنية ||

 

وفي يوم الطفولة أرهفوا أسماعكم أنصتوا جيدًا فهناك صرخات طفل غاضبة م̷ـــِْن الوطن العربي هناك ثورة عارمة م̷ـــِْن أطفال العرب إلى العالم المتشدق بحقوق الطفولة .

صرخة غضب يطلقها أطفال اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها م̷ـــِْن العالم العربي

وإذا قام أطفال العرب بهذه الصرخة وارادوا م̷ـــِْن يمثلهم فلن يكون ممثلهم إلا الطفل الفلسطيني.

نعم طفل الحجارة هو من سيكون في مقدمتكم يا أطفال العرب ولتكن صرختكم مدوية لتصم أذان الأمم المتحدة ولتعري يومها الذي جعلته للطفل وهي من تري وتسمع ما تعانوه يا أطفال العرب.

ولتحاكموا العالم م̷ن تأريخ 1954 الذي أُقر به يوم للطفل فماذا كان لكم منذ ذلك التأريخ إلى اليَوُم

 ذلك التأريخ الذي لم يأتِ إلا وطفل فلسطين يصرخ ويستغيث من يحمى طفولتي وإلى الًيَوُم وهو يقتل ويعتقل وتلاه بقية أطفال العرب ؛بل على العكس كانت الأمم المتحدة هي المسبب الرئيسي لصراخكم وكانت هي  المغطية لكل ماتعانوه ولم تحرك ساكنًا فليكن ه̷̷ـَْـُذااليوم هو يوم الطفل العربي الذي شاب قبل المشيب وأصبح يعرف ماهو الوجع وكيف يكون الألم.

ولعل أطفال العالم يسمعوا صرخاتكم ويقفوا معكم ضد المنظمة التي لم تعطكم م̷ـــِْن حقوقكم شيء لتقفوا يا أطفال في يومكم كما أنتم بجراحكم الملتهبة بملابسكم المهترية ببطونكم الخاوية بعيونكم الممتلئة بدموع الطفولة التي لم تر في الطفولة غير الألم .

وستكبرون يا أطفال العرب

وسيأتي اليوم الذي تكون لكم فيه الكلمة وتنقذوا الأطفال الذين سيأتون من بعدكم ولن تجعلوهم يعانوا كما عانيتم فلاتيأسوا يا أطفال العرب فيومكم آتٍ وسيكون لكم أنتم الحق في أن تجعلوا يوم للطفولة فتلك الأمم لاتعرف شيء مماتعرفون أنتم فقط يا أطفال العرب م̷ـــِْن تعرفون ماذا تريد الطفولة.

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صرخات طفل .. من الوطن العربي
اليمن/ الطفولة المنسية..!
 اليمن/ الراتب الموحد .. بين العدل والمساواة !
التصدي للعدوان والتطبيع و مونديال قطر
أطفال اليمن ينشدون الغذاء والأمن والحرية ...
القلوب سقيمة خالية من الطواف...
اليمن/ مدونة السلوك الوظيفي ..أداة إصلاح أم صك عبودية ؟!
اليمن بوابة الفتح ...
فاكتبنا مع الشاهدين..!
اليمن/ القطب الروحي السيد أحمد إبن علوان جاذب الأرواح ما سره بالوجود..
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك