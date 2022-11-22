اليمن/ الطفولة المنسية..!

محمد صالح حاتم ||

بينما العالم بحتفل باليوم العالمي للطفل الذي يصادف ال 20 من نوفمبر من كل عام، هناك ملايين الاطفال في اليمن يعانون طيلة ثمان اعوام بسبب الحرب والعدوان والحصار الذي تقودة امريكا ودول تحالف العدوان.

آلاف الاطفال في اليمن كان اهدافا ًمباشرة لطيران وصواريخ السعودية والامارات، عشرات الالاف من ا طفال اليمن فقدوا ابائهم وامهاتهم ولايجدون من يعيلهم؟ آلاف الاطفال لايجدون جرعة دواء،مئات الالاف من اطفال اليمن مصابون بسوء التغذية.

اطفال ضحيان، والطفلة بثينة، والطفلة اشراق المعافاء، والطفل سميح حسن، والطفل والطفلة شواهد حية على وحشية العدوان.

صور اطفال اليمن الشهداء والجرحى والمرضى التي تسبب بها تحالف العدوان لوعلقت على جدار مبنى الامم المتحدة وكل مباني الامم المتحدة ماكفتهم.. !

ماتعرض له اطفال اليمن ومازالوا يتعرضون له حتى اليوم اسقطت كل الشعارات التي تتغنى به الامم المتحدة واليونيسيف وكل المنظمات الانسانية ومنظمات الطفولة العالمية.

معاناة اطفال اليمن وصمة عار في جبين الامم المتحدة ومنظماتها الانسانية.

بينما اطفال العالم يلعبون في الحدائق والملاهي ويحتفلون باليوم العالمي للطفل، هنا في اليمن اطفال يموتون جوعا، وتفتك بهم امراض الطفولة القاتلة...؟

العالم قام الدنيا ولم يقعده عندما سقط طفل المغرب ريان في بأر، قنوات العالم تتكلم عنه، المراسلين يتواجدون ليل نهار بالقرب من مكان الحادث! التبرعات من كل مكان للطفل ريان بينما مئات الالاف من اطفال اليمن يموتون تحت انقاض مساكنهم، بسبب قصف طيران تحالف العدوان، عشرات الالاف فقدوا اطرافهم، ولم يحرك العالم ساكنا، ولم نجد مراسلوا القنوات يتحدثون عن اطفال اليمن.

ماذا جنى اطفال اليمن حتى يتعرضوا لكل هذه المعاناه...؟

إين الضمير العالمي امام مايعانية اطفال اليمن.؟

الطفولة اليمنية وكل معاناتها في ذاكرة النسيان العالمي.

إنه النفط الخليجي الذي اصم واسكت واعمى الضمير العالمي عما تتعرض له الطفولة في اليمن؟

إنه النفاق العالمي الذي يفضل النفط الخليجي.. على الدم اليمني.. .!

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