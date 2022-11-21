اليمن

التصدي للعدوان والتطبيع و مونديال قطر

45 2022-11-21

هاشم علوي ||

 

  مونديال قطر البالغ تكلفته اكثر من مائتان وتسعة وعشرون مليار دولار اغلى تكلفة بالعالم فماذا جلب لقطر؟

تتحدث قطر عن موروثها الحضاري والانساني والتراثي ولا ندري ماهو موروث دويلة قطر التي وزعت اكثر من مبلغ التكلفة رشاوي للفيفا وللدول لكي تستضيف المونديال مثلها مثل السعودية التي اشترت العالم والمنظمات الدولية لكي تشرعن العدوان على الشعب اليمني تحت عنوان اعادة اليمن الى الحضن العربي  وانفقت اكثر من ترليون دولار فماذا جنت السعودية غير الخسران والذل ومرارة الهزيمة والسقوط في وحل لم ولن تخرج منه الا بعد ان تدفع ثمن عدوانها وتكلفة اكثر مما انفقت من اجله!!!

قطر تفتخر بقميص المؤسس والسعودية تفتخر بسروال المؤسس والامارات تسرق التاريخ من كل العرب فتارة من اليمن وتارة من مصر وتارة من العراق وكل قشة تراها في مطمورة في رمال صحاريها تعتبرها موروثا حضاريا وآثارتاريخية، انه السفه ياقوم فتورط دول الخليج عداعمان في العدوان على الشعب اليمني وارتكاب ابشع الجرائم واعمال الابادة والحصار والتجويع لن ينقذها من العقاب استضافة مونديال كأس العالم ولا رؤية ثلاثين ثلاثين ونيوم ولا التطبيع وافتتاح المراقص والمعابد الوثنية فمثل هذه الدول الطارئة على التاريخ ستضمحل وتسقط امام الشعب اليمني العظيم الذي يتصدى للعدوان والحصار والتطبيع وهذا هومايرفع رأس كل عربي حر.

تميم اعلن الاستثمار بتلك التكلفة للانسانية فماذا ستستفيد الانسانية من لعبة كرة القدم التي ستنتهي خلال شهر وماذا بعد؟

سيقال نعم قطر استضافت مونديال ٢٢ وفريقها هزم في مباراة الافتتاح ومهرجان الافتتاح الهزيل لم يوصل اي رسالة للانسانية سوى انه دولة سفه تنتج الغاز وتعبث بمقدرات الامة العربية وتسخرها لخدمة اجندات دول الاستكبار العالمي وتستعين بامريكا وتركيا لحماية امنها وحماية المونديال الذي تصبغه بالصبغة العربية والاسلامية كأول دولة عربية ومسلمة تستضيف البطولة.

ماذا لوصرفت مبالغ العدوان على الشعب اليمني ومبالغ المونديال ومبالغ الحفلات الماجنة والمعابد الوثنية لاحداث تنمية عربية اسلامية كيف سيكون حال الامة؟

دول الخليج عدا عمان سعيدة بتوافد العالم اليها ومطاراتها تعج بالواصلين بينما مطار صنعاء مطار اقدم عاصمة بالتاريخ ومطار اصل العرب ومطار الحكمة والايمان مغلق فعن اي حضارة وانسانية تتحدثون ايها السفهاء المتصهينون ولأي تراث وحضارة تروجون؟

دمرتم اليمن وسوريا والعراق ولبنان وليبيا والصومال وجلبتم القواعد الاجنبية والاساطيل الحربية وتتحدثون عن رسالة السلام بالمونديال!!!!

اشلاء اطفال اليمن مزقت واحرقت وتمزقت وتبعثرت تحت الانقاض بافعالكم الاجرامية وتتحدثون عن الانسانية خسئتم وخسئت دولكم وشعوبكم الخانعة التي وصفتوها ووصفتم انفسكم بالنعاج كماقال وزيرخارجية دويلة قطر العظمى يوما ما.

لن نتحدث عن قرار منع اليمنيين حضور المونديال لاننا نعرف انه لن يذهب احد لان مطارهم مغلق ويتعرضون لحصار ادعياء العروبة.

سلام الله عليك سيد المقاومة حين قلت اذا لم يكن الشعب اليمني من  العرب فمن العرب؟وهم اصل العرب.

ستظل حكام  الخليج اقزام ويعيشون عقدة النقص فليسوا سوى رعاع ورعاة ابل مهما طالتهم الحداثة وسيظلون عبيدلامريكا واسرائيل وبريطانيا ولن تخلى من القواعد الاجنبية والاساطيل الحربية الا على يد احرار الامة الذين يقاومون الاحتلال والغزاة والاجنبي.

وسيكون للشعب اليمني الدور الاكبر في استعادة المقدسات الاسلامية وهذا ماسيحقق الفخر والعزة ورفع الرأس للعرب وللامة الاسلامية واحرار العالم.

اليمن غني بان يعرف بتاريخه وحضارته وشوامخه فبسكويت ابوولد اقدم من قطر والامارات مابالك ببوابة باب اليمن في عاصمة التاريخ والحضارة والصمود.

عاش اليمن حرا عزيزا

والهزيمة لتحالف العدوان.

اليمن ينتصر العدوان مهزوم

الله اكبر..الموت لامريكا..الموت لاسرائيل...اللعنة على اليهود..النصر للاسلام.

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 اليمن/ الراتب الموحد .. بين العدل والمساواة !
التصدي للعدوان والتطبيع و مونديال قطر
أطفال اليمن ينشدون الغذاء والأمن والحرية ...
القلوب سقيمة خالية من الطواف...
اليمن/ مدونة السلوك الوظيفي ..أداة إصلاح أم صك عبودية ؟!
اليمن بوابة الفتح ...
فاكتبنا مع الشاهدين..!
اليمن/ القطب الروحي السيد أحمد إبن علوان جاذب الأرواح ما سره بالوجود..
اليمن /أهمية التسويق الزراعي
كيف يصنع اليمنيين التاريخ .؟!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.56
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك