التصدي للعدوان والتطبيع و مونديال قطر

هاشم علوي ||

مونديال قطر البالغ تكلفته اكثر من مائتان وتسعة وعشرون مليار دولار اغلى تكلفة بالعالم فماذا جلب لقطر؟

تتحدث قطر عن موروثها الحضاري والانساني والتراثي ولا ندري ماهو موروث دويلة قطر التي وزعت اكثر من مبلغ التكلفة رشاوي للفيفا وللدول لكي تستضيف المونديال مثلها مثل السعودية التي اشترت العالم والمنظمات الدولية لكي تشرعن العدوان على الشعب اليمني تحت عنوان اعادة اليمن الى الحضن العربي وانفقت اكثر من ترليون دولار فماذا جنت السعودية غير الخسران والذل ومرارة الهزيمة والسقوط في وحل لم ولن تخرج منه الا بعد ان تدفع ثمن عدوانها وتكلفة اكثر مما انفقت من اجله!!!

قطر تفتخر بقميص المؤسس والسعودية تفتخر بسروال المؤسس والامارات تسرق التاريخ من كل العرب فتارة من اليمن وتارة من مصر وتارة من العراق وكل قشة تراها في مطمورة في رمال صحاريها تعتبرها موروثا حضاريا وآثارتاريخية، انه السفه ياقوم فتورط دول الخليج عداعمان في العدوان على الشعب اليمني وارتكاب ابشع الجرائم واعمال الابادة والحصار والتجويع لن ينقذها من العقاب استضافة مونديال كأس العالم ولا رؤية ثلاثين ثلاثين ونيوم ولا التطبيع وافتتاح المراقص والمعابد الوثنية فمثل هذه الدول الطارئة على التاريخ ستضمحل وتسقط امام الشعب اليمني العظيم الذي يتصدى للعدوان والحصار والتطبيع وهذا هومايرفع رأس كل عربي حر.

تميم اعلن الاستثمار بتلك التكلفة للانسانية فماذا ستستفيد الانسانية من لعبة كرة القدم التي ستنتهي خلال شهر وماذا بعد؟

سيقال نعم قطر استضافت مونديال ٢٢ وفريقها هزم في مباراة الافتتاح ومهرجان الافتتاح الهزيل لم يوصل اي رسالة للانسانية سوى انه دولة سفه تنتج الغاز وتعبث بمقدرات الامة العربية وتسخرها لخدمة اجندات دول الاستكبار العالمي وتستعين بامريكا وتركيا لحماية امنها وحماية المونديال الذي تصبغه بالصبغة العربية والاسلامية كأول دولة عربية ومسلمة تستضيف البطولة.

ماذا لوصرفت مبالغ العدوان على الشعب اليمني ومبالغ المونديال ومبالغ الحفلات الماجنة والمعابد الوثنية لاحداث تنمية عربية اسلامية كيف سيكون حال الامة؟

دول الخليج عدا عمان سعيدة بتوافد العالم اليها ومطاراتها تعج بالواصلين بينما مطار صنعاء مطار اقدم عاصمة بالتاريخ ومطار اصل العرب ومطار الحكمة والايمان مغلق فعن اي حضارة وانسانية تتحدثون ايها السفهاء المتصهينون ولأي تراث وحضارة تروجون؟

دمرتم اليمن وسوريا والعراق ولبنان وليبيا والصومال وجلبتم القواعد الاجنبية والاساطيل الحربية وتتحدثون عن رسالة السلام بالمونديال!!!!

اشلاء اطفال اليمن مزقت واحرقت وتمزقت وتبعثرت تحت الانقاض بافعالكم الاجرامية وتتحدثون عن الانسانية خسئتم وخسئت دولكم وشعوبكم الخانعة التي وصفتوها ووصفتم انفسكم بالنعاج كماقال وزيرخارجية دويلة قطر العظمى يوما ما.

لن نتحدث عن قرار منع اليمنيين حضور المونديال لاننا نعرف انه لن يذهب احد لان مطارهم مغلق ويتعرضون لحصار ادعياء العروبة.

سلام الله عليك سيد المقاومة حين قلت اذا لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟وهم اصل العرب.

ستظل حكام الخليج اقزام ويعيشون عقدة النقص فليسوا سوى رعاع ورعاة ابل مهما طالتهم الحداثة وسيظلون عبيدلامريكا واسرائيل وبريطانيا ولن تخلى من القواعد الاجنبية والاساطيل الحربية الا على يد احرار الامة الذين يقاومون الاحتلال والغزاة والاجنبي.

وسيكون للشعب اليمني الدور الاكبر في استعادة المقدسات الاسلامية وهذا ماسيحقق الفخر والعزة ورفع الرأس للعرب وللامة الاسلامية واحرار العالم.

اليمن غني بان يعرف بتاريخه وحضارته وشوامخه فبسكويت ابوولد اقدم من قطر والامارات مابالك ببوابة باب اليمن في عاصمة التاريخ والحضارة والصمود.

عاش اليمن حرا عزيزا

والهزيمة لتحالف العدوان.

اليمن ينتصر العدوان مهزوم

الله اكبر..الموت لامريكا..الموت لاسرائيل...اللعنة على اليهود..النصر للاسلام.

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